陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

金門胡姓釣客仍滯留於中國大陸，遲遲無法返家，立委陳玉珍表示，預定帶釣客家人搭明第一班船班前往廈門接應；地方人士透露，他們當天就會回來，預定會搭最後一班小三通、下午5時30分船班返回金門。

0214陸船翻覆事件落幕，不過因海釣而漂流至大陸的金門胡姓釣客，因為基於先前有我軍人身分，讓大陸遲遲未放人。陳玉珍月初曾表示，將於7日與家屬到大陸帶回胡姓釣客，各界也相當期待。

陳玉珍今表示，預定明將陪同胡姓釣客搭乘上午9時第一班船前往廈門，接應胡姓釣客返鄉，相關說明將於出發前8時30分於金門水頭旅客服務中心開記者會說明。