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要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

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陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
國民黨籍立委陳玉珍將於8月7日陪同家屬一同前往大陸將胡姓釣客接返鄉，引發各界關注。圖／本報資料照片
國民黨籍立委陳玉珍將於8月7日陪同家屬一同前往大陸將胡姓釣客接返鄉，引發各界關注。圖／本報資料照片

金門胡姓釣客仍滯留於中國大陸，遲遲無法返家，立委陳玉珍表示，預定帶釣客家人搭明第一班船班前往廈門接應；地方人士透露，他們當天就會回來，預定會搭最後一班小三通、下午5時30分船班返回金門。

0214陸船翻覆事件落幕，不過因海釣而漂流至大陸的金門胡姓釣客，因為基於先前有我軍人身分，讓大陸遲遲未放人。陳玉珍月初曾表示，將於7日與家屬到大陸帶回胡姓釣客，各界也相當期待。

陳玉珍今表示，預定明將陪同胡姓釣客搭乘上午9時第一班船前往廈門，接應胡姓釣客返鄉，相關說明將於出發前8時30分於金門水頭旅客服務中心開記者會說明。

地方人士透露，胡姓釣客歸心似箭，他們當天就會搭最後一班、下午5時30分的船班返回金門。過程中將由陳玉珍帶著胡姓釣客的父母及女兒，帶著胡姓釣客的證件前往，一行人再一起搭小三通返回金門；胡姓釣客妻子則將在家裡處理相關事務，待大家返家。

立委陳玉珍（右）與胡姓釣客的母親（中）近期前往廈門探望胡姓釣客。圖／本報資料照片
立委陳玉珍（右）與胡姓釣客的母親（中）近期前往廈門探望胡姓釣客。圖／本報資料照片

廈門 金門 陳玉珍

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