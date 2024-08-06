南橫明霸克露橋河床便道搶通 湧入66車次通行

颱風凱米造成台20線明霸克露橋路段受損中斷，公路局搶通河床便道今天上午首次開放湧入66車次通行，恢復高雄桃源區復興等3里聯外交通，紓解民生、農產品運輸及緊急醫療需求。

公路局南區養護工程分局發布新聞稿指出，為盡早恢復車輛通行，在既有鋼便橋下游處施築河床涵管便道，經近日搶修今天上午7時首次開放，通行民眾一掃陰霾揮手向搶災人員加油打氣。

南區養護工程分局表示，考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期限5噸以下車輛通行，開放時段為每天上午7時、中午12時及下午5時共3個時段，每個時段開放30分鐘，其餘時段管制不開放通行，並配合現場情形滾動檢討。

南區養護工程分局指出，將持續修復受損明霸克露鋼便橋，預計10月15日前修復完成。另外考量台20臨105線梅山口至向陽段因颱風災損、明霸克露橋河床便道通行，以及人員需加固路基及清理作業等因素，路段暫不開放通行。

至於台27線16K+300（高雄市六龜區中興里）道路因午後持續降雨遭泥流淹沒，巡查人員已封閉，無人車傷亡，預計今天中午12時前搶通；期間北向車輛替代路線可從台27線左轉台28線（新威大橋），再右轉台27甲線接回台27線；南向部分則可從台27線右轉台27甲線，並左轉台28線（新威大橋）接回台27線。