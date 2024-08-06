快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

南橫明霸克露橋河床便道搶通 湧入66車次通行

中央社／ 高雄6日電

颱風凱米造成台20線明霸克露橋路段受損中斷，公路局搶通河床便道今天上午首次開放湧入66車次通行，恢復高雄桃源區復興等3里聯外交通，紓解民生、農產品運輸及緊急醫療需求。

公路局南區養護工程分局發布新聞稿指出，為盡早恢復車輛通行，在既有鋼便橋下游處施築河床涵管便道，經近日搶修今天上午7時首次開放，通行民眾一掃陰霾揮手向搶災人員加油打氣。

南區養護工程分局表示，考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期限5噸以下車輛通行，開放時段為每天上午7時、中午12時及下午5時共3個時段，每個時段開放30分鐘，其餘時段管制不開放通行，並配合現場情形滾動檢討。

南區養護工程分局指出，將持續修復受損明霸克露鋼便橋，預計10月15日前修復完成。另外考量台20臨105線梅山口至向陽段因颱風災損、明霸克露橋河床便道通行，以及人員需加固路基及清理作業等因素，路段暫不開放通行。

至於台27線16K+300（高雄市六龜區中興里）道路因午後持續降雨遭泥流淹沒，巡查人員已封閉，無人車傷亡，預計今天中午12時前搶通；期間北向車輛替代路線可從台27線左轉台28線（新威大橋），再右轉台27甲線接回台27線；南向部分則可從台27線右轉台27甲線，並左轉台28線（新威大橋）接回台27線。

明霸克露橋 颱風

延伸閱讀

南橫明霸克露橋便道今起通行 台東海端路段又坍方中斷

后豐大橋接堤南路花1億紓壅塞 楊瓊瓔：可望年底完工

台中后豐大橋接堤南路工程超前 民代盼年底通車

台29線那瑪夏便道提前搶通 僅開放5噸以下小型車

相關新聞

陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

金門胡姓釣客仍滯留於中國大陸，遲遲無法返家，立委陳玉珍表示，預定帶釣客家人搭明第一班船班前往廈門接應；地方人士透露，他們...

「病患說客語免收掛號費」 醫生詩人曾貴海今晨病逝

有「醫生詩人」之稱的國策顧問曾貴海曾獲頒客家終身貢獻獎，數月前罹患新冠肺炎，後來又遭遇頑強病菌攻擊，在與病魔對抗2個月後...

南橫明霸克露橋便道今起通行 台東海端路段又坍方中斷

台20線南橫公路高雄路段明霸克露橋因凱米颱風挾帶豪雨交通中斷，溪底便道今早7點恢復通行，一天僅開放3個時段各通行30分鐘...

屏東縣釋出精華區 九如鄉2筆抵費地公開標售9月開標

屏東縣政府已辦竣市地重劃區土地標售，113年度推出2標2筆建地，標的位於九如鄉九和市地重劃區優質住宅區內，將在今年9月5...

市場「板豆腐」驗出防腐劑 屏縣衛生局要罰、下架商品

台灣消費者保護協會今年7月抽驗屏東傳統傳統市場有兩家攤商販售豆腐製品檢出防腐劑，屏東縣府衛生局上周抽驗，抽驗結果出爐，「...

英仙座流星雨壯麗登場 七夕來佳樂水許願

迎接一年一度的英仙座流星雨，活躍期是7月17日至8月24日，極大期是8月12日至8月13日，民眾有機會看到每小時天頂流星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。