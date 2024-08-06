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屏東縣釋出精華區 九如鄉2筆抵費地公開標售9月開標

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉九和市地重劃區九和一小段12地號現況。圖／屏東縣政府提供
屏東縣九如鄉九和市地重劃區九和一小段12地號現況。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府已辦竣市地重劃區土地標售，113年度推出2標2筆建地，標的位於九如鄉九和市地重劃區優質住宅區內，將在今年9月5日上午9點半，在縣府南棟3樓302會議室開標，底價總計為1113萬1360元。

縣府地政處表示，九如鄉九和市地重劃區，目前僅存2筆抵費地，位處九如核心精華區，臨省道3號，距國3九如系統交流道僅數公里，又有高屏二快速公路及高鐵左營站至高鐵屏東站的路線正在規劃中，附近有巴轆公園、九如國（中）小及鄉公所、警察局及社會福利綜合館，生活機能及環境佳，適合興建優質住宅，交通效益加乘，前景看好。

根據公告資料，共有2筆土地，第一筆面積為198.97平方公尺、第二筆為383.84平方公尺，約為60坪及116坪。 

地政處說明，土地標售作業已在公告中，民眾可到縣府南棟3樓307室地政處重劃科臨時辦公室索取招標文件及標單，或上網屏東縣政府全球資訊網站、地政處網站查詢下載相關資料，有意標購之民眾，把握投標時效，在期限前完成投標。相關標售事宜歡迎洽詢本府地政處重劃科專線：08-7325884。

屏東縣九如鄉九和市地重劃區九和一小段22地號現況。圖／屏東縣政府提供
屏東縣九如鄉九和市地重劃區九和一小段22地號現況。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 重劃區 高鐵

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