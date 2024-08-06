市場「板豆腐」驗出防腐劑 屏縣衛生局要罰、下架商品

台灣消費者保護協會今年7月抽驗屏東傳統傳統市場有兩家攤商販售豆腐製品檢出防腐劑，屏東縣府衛生局上周抽驗，抽驗結果出爐，「板豆腐」驗出防腐劑「苯甲酸」0.34g/kg，依規定不得檢出，衛生局已請販售地點下架商品，追查來源是縣內某豆腐行製作，將依違反食品安全衛生管理法對豆腐行開罰。

兩家攤商都稱，販售的豆腐都是跟同一個豆類製品業者進貨。屏東縣府衛生局上周抽驗，一家攤商的豆腐已賣完。另家攤商豆腐還有在販售，抽驗產品，結果出爐，驗出含有防腐劑「苯甲酸」。

衛生局表示，已經請販售地點下架不得販售，追查違規產品來源，是縣內某豆腐行所製造，將依違反食品安全衛生管理法第18條、第47條，對豆腐行裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理並遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全。