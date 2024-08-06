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英仙座流星雨壯麗登場 七夕來佳樂水許願
迎接一年一度的英仙座流星雨，活躍期是7月17日至8月24日，極大期是8月12日至8月13日，民眾有機會看到每小時天頂流星數100顆的盛大景象，體驗壯麗銀河璀璨。
屏東縣政府今年七夕、8月10日晚間6點至9點在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「屏東星空」天文暨市集，邀請大家來屏東追星，在流星雨下許願。
屏東擁有低光害及視野遼闊的先天優勢，是天文界知名「全台最佳的觀星場域」。縣長周春米說，2024年英仙座流星雨的活躍期是7月17日至8月24日，極大期是8月12日至8月13日，民眾有機會看到每小時天頂流星數100顆的盛大景象，縣府選擇在農曆七夕情人節，邀請有情人到屏東追星。
「眾星雲集，不容錯過」，縣府交通旅遊處指出，這次也邀請金曲歌手戴曉君演唱，感受星空音樂會美好，感謝國內天文協會與學會也熱情參與設立親子闖關區、巨砲望遠鏡體驗區、星空攝影區與星空市集等，皆為免費入場，讓大家更認識星空與接觸天文。
屏東縣天文協會與台北市天文協會也提醒，本次全場域採取低光害活動方式，如果民眾想攜帶手電筒體驗記得需以紅紙包覆，以免影響目視體驗與天文攝影等活動的品質。
交通旅遊處表示，當晚在會場的民眾只要抬頭即有機會見到滿天星斗，為了提供更舒適的觀賞體驗，縣府設立限量300席「流星雨觀賞體驗區」，開放報名已額滿，呼籲報名的親子家庭或情侶請記得自備野餐墊，一起來感受星空的奧秘，歡度七夕情人節。
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