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南橫明霸克露橋便道今起通行 台東海端路段又坍方中斷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台20線191K台東縣海端鄉新武路段邊坡今早坍方，落石阻斷雙向道路無法通行，預計中午搶通。圖／關山工務段提供
台20線191K台東縣海端鄉新武路段邊坡今早坍方，落石阻斷雙向道路無法通行，預計中午搶通。圖／關山工務段提供

台20線南橫公路高雄路段明霸克露橋因凱米颱風挾帶豪雨交通中斷，溪底便道今早7點恢復通行，一天僅開放3個時段各通行30分鐘；不過台20線191K台東縣海端鄉新武路段，南橫公路依然無法全線暢通。另颱風過後山區土石鬆動，台27線高雄六龜大津里通往中興里路段又發生土石泥流阻斷交通，兩處路段都是預計今天中午搶通。

桃源區復興、拉芙蘭及梅山3里因颱風成孤島，公路局從東、西兩端分頭搶通，7月30日搶通3部落通往台東方向道路，原本預計要8月中旬才能搶通的明霸克露橋河床便道也提早在今天上午開放通行。

甲仙工務段指出，河床便道初期開放通行時段為每日7時、12時及17時共3個時段，每個時段30分鐘，限5噸以下小型車，禁止行人、自行車及大客車通行。其餘時段僅開放警車、救護車及工程車等車輛緊急通行。

南橫公路台東路段交通今早因坍方再度受阻，關山工務段指出，台20線191K海端鄉新武路段在今天上午6時20分發生邊坡坍方，落石阻斷雙向道路無法通行，預計今天中午12點恢復通車。

另在台27線16K+300六龜葫蘆谷路段，因午後持續降雨導致遭泥流淹沒道路，甲仙工務段巡查人員昨晚6點封閉道路，須改走台27甲線道路，預計今天中午12點前搶通解除封閉。

台27線六龜大津里通往中興里路段大雨後又發生土石泥流阻斷交通，居民要外出須繞道台27甲線。圖／甲仙工務段提供
台27線六龜大津里通往中興里路段大雨後又發生土石泥流阻斷交通，居民要外出須繞道台27甲線。圖／甲仙工務段提供
台27線六龜大津里通往中興里路段大雨後又發生土石泥流阻斷交通，從六龜區大津里入口處就開始實施封路。圖／甲仙工務段提供
台27線六龜大津里通往中興里路段大雨後又發生土石泥流阻斷交通，從六龜區大津里入口處就開始實施封路。圖／甲仙工務段提供

凱米颱風 南橫 台東

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