祖厝、住商合一宅淹水 民怨難領補助

凱米颱風釀災，高雄三民區累計1700件、美濃與岡山也有千件淹水補助案，營業店家抱怨淹水無法領，鄉下祖厝淹水請領困難，還有受災戶是「住商合一」擔心領不到錢，同街淹水卻要家家戶戶提證明不夠便民。高市府表示，商店非災害救助淹水認定範圍，可提證明申請減稅；淹水區域畫定免勘查重災區，若有疑慮也可申請複勘，相關程序已簡化。另，嘉縣梅山災後復建數高達80案，將提報中央爭經費。

美濃溪溢堤造成大淹水，合和里、東門里等里長陸續接獲陳情，不少人擔心祖厝無法請領補助。里長林作松說，有些鄉下長輩離世後房子無人住，子女經常返家居住，難道家電泡水損失不是事實，損失就是損失，跟有沒有固定居住沒關係。

美濃區長謝鶴琳表示，房屋居住是依據使用者現況認定，有些老房子連廚房、床鋪都沒有，無法放行，里幹事若初步認定無居住事實，屋主提異議，可邀集社會課或里長聯合複勘。

社會局社會救助科說，自家祖厝、住商合一房舍，只要能證明祖厝或經營的店家有人居住，就能申請補助，但祖厝若只是定期清掃、偶爾到訪無法申請，自家部分須日常居住的臥室、客廳、飯廳及連棟廚房、廁所、浴室遭淹水，就能申請補助。

梅山路斷復建 多達80件

嘉縣多處道路損壞，縣長翁章梁前天到梅山縣道166線76.5K勘災。翁說，梅山鄉降雨量累計超過900毫米，149甲、169線、166線及162甲線等多處道路中斷，復建達80件，經費逾4億。