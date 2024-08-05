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澎湖花火節最終場引爆！3500發璀璨花火照亮夜空 吉貝愈夜愈美麗

中央社／ 澎湖縣5日電

「2024澎湖國際海上花火節」最終場，今晚在白沙吉貝嶼引爆，3500發美麗花火與無人機，在吉貝島嶼夜空展演，點亮如白晝，為今年花火節劃下完美句點。

澎湖縣政府表示，今年國際海上花火節共施放有28場次，其中馬公觀音亭主場已於7月31日告一段落；白沙吉貝嶼受颱風凱米影響，原訂7月28日順延至今晚登場，意外成為今年花火盛會最終場。

縣長陳光復、縣府秘書長蔡淇賢、觀光署澎管處長洪志光、自來水公司總經理李丁來、白沙鄉長宋萬富、縣府旅遊處長陳美齡及多名議員，也都專程搭船前往，一起與逾千民眾共同見證花火最終場展演。

澎湖吉貝嶼花火展演，今晚在知名歌手謝金晶帶領舞團與澎湖科技大學熱音社，帶來熱情表演，晚間8時進行澎湖特色主題無人機秀，並施放3500發煙火秀，讓吉貝島愈夜愈美麗。

為期長達3個月澎湖國際海上花火節，今晚告一段落後，澎湖接下來，還有追風音樂燈光節、跳島自行車嘉年華101KM自行車賽、菊島澎湖跨海馬拉松等連串活動，精彩可期。

澎湖縣 煙火秀 花火節

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