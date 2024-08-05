水淹半個輪胎高！屏東突大雨「台1線潮州大橋到四維路積水」 警方交管

屏東縣今下午潮州鎮、內埔鄉等鄉鎮下起雷陣雨，到了傍晚時分又出現一波雨勢，潮州鎮台一線潮州大橋到台一線四維路南下車道，出現道路積水，水淹半個輪胎高，屏東縣潮州警分局現場交通管制，封閉南下車道。

潮州警分局指出，今傍晚接獲報案，潮州鎮台一線過潮州大橋南下約413公里處至四維路口因車道積水約30公分，半個輪胎高，目前封閉南下車道，派員疏導車輛並管制中，初步瞭解應為下午瞬間豪大雨造成道路積水，請用路人行經該路段遵守警方管制，以策安全。

另外下午雨勢也造成內埔鄉東勢地區停電709戶，台電派人搶修，晚間6點50分，已全面復電。

【中央社／屏東縣5日電】

屏東潮州下午6時許瞬間大雨，潮州鎮台1線過潮州大橋南下約413k處至四維路口車道積水，南下車道封閉，警方調撥北上車道疏導，預計9時左右可排除。

屏東縣警察局潮州分局告訴中央社記者，潮州約傍晚6時許瞬間大雨，7時許獲報後通知交通部公路局第三區養護工程處排除狀況，檢查是否有水溝阻塞情形，預估9時左右可排除。

潮州分局表示，獲報後封閉積水處南下車道，並派員調撥北上車道疏導車輛管制中，請路人行經此路段遵守警方管制，以策安全。

依中央氣象署資訊，下午3時至7時潮州累積雨量48毫米，下午6時就測得22毫米；從警方提供影像可見，積水道路水深處，深及成人膝蓋。