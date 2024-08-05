600噸海淡廠辦啟用產水儀式 澎湖吉貝無須再用地下水
自來水公司在澎湖北方吉貝島設置的600噸海水淡化廠，今天傍晚配合海上花火節最終場，舉辦啟用產水儀式，每天提供離島居民600噸自來水，無須再使用地下水。
自來水公司吉貝嶼600噸海水淡化廠，今天下午5時由澎湖縣長陳光復、自來水公司總經理李丁來、白沙鄉長宋萬富、縣府秘書長蔡淇賢，以及無黨籍議員魏睿宏、宋昀芝等人主持產水，共同見證吉貝嶼的海水淡化廠啟用。
陳光復表示，澎湖吉貝嶼不僅風景秀麗，更是石滬的故鄉，每年都吸引上萬名觀光客前來，在觀光發展之餘，居民用水權益也必須維護，因此穩定供水非常重要；感謝自來水公司為吉貝嶼設置海淡廠，可大幅提升地方觀光產值，並呼籲鄉親愛護地球、珍惜水資源。
李丁來表示，澎湖以前常缺水、限水的情況，在中央與地方政府多年來努力下，已大幅改善，其中吉貝離島海淡廠，行政院在民國107年核定離島地區供水改善計畫第二期、109年完成海水淡化廠基本設計在111年動工，原預計於今年底前完工，未來每天可為地方供水600噸自來水。
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