高雄三民、美濃淹水申請逾千件 鄉下祖厝須符合條件

凱米颱風後，各地淹水房舍陸續提出申請，重災區三民區累計逾1700件、美濃區與岡山區也有千件之多，店家抱怨淹水沒補助、鄉下祖厝請領困難、「住商合一」房子擔心領不到錢，以及同街淹水卻還要家家戶戶提出證明不便民。市府相關單位回應，商店非災害救助淹水認定範圍，可提損失證明申請減稅；淹水嚴重的行政區有畫定免勘災區域，若有疑慮也可申請複勘，已盡量簡化程序。

依據「高雄市災害救助金核發辦法」，因颱風致住屋淹水達50公分以上之有居住事實現住戶，中央加市府，一般戶可領慰助金3.5萬元，低收入、中低收入經濟弱勢户可領慰助金4.5萬元。

美濃溪溢堤造成市區大淹水，已超過1千戶提出淹水補助申請，合和里、東門里等里長陸續接獲里民陳情，不少人擔心祖厝無法請領補助。里長林作松說，實際居住是補助要件，但有些長輩離世後房子無人住，子女每周或每月返家居住打掃，難道家電泡水損失不是事實，損失就是損失，跟有沒有固定居住沒關係。

另有里民反映，住家實際淹水深度比牆壁水痕高出十幾公分，但補助多半依據水痕請領，兩者落差導致低於50公分領不到補助，明明損失數十萬，卻連5千元都領不到，氣到說不出話來。

美濃區長謝鶴琳指出，補助是依據使用者現況認定，原則上房客可申請補助、房東不行；老宅部分，里幹事若初步認定無居住事實，屋主提異議後邀集社會課或里長聯合勘查，以昭公信， 但有些老房子連廚房、床鋪都沒有，無法放行。

另有市民抱怨，店家無法請領淹水補助，同條巷子淹水A住戶60公分，其他住戶也不會相差太多，應該類推即可，省去民眾繁雜的手續。三民區長宋貴龍說，被認定為重災區的住屋會簡化流程，如三民區多達20個里可以免現勘。

楠梓區公所社會課表示，民眾若對淹水認定高度有疑慮，可提出照片、行車紀錄、監視器紀錄影像等證明文件。

社會局社會救助科表示，只要證明祖厝或經營的店家有人居住，能申請補助，但祖厝若只是定期清掃、偶爾到訪無法申請，自家部分必須日常居住的臥室、客廳、飯廳及連棟廚房、廁所、浴室等有淹水，而非營業區域、停車場、地下室等，就能夠申請補助。