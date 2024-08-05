快訊

奧運體操／唐嘉鴻出現掉槓失誤 13.966分靜待排名

新北市政交流會邀13立委…劉和然親自接待 他為握手侯友宜不慎摔跤

6旬婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞翻24輛機車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

族語生活化向下扎根 曾智勇：原民會8成同仁須族語中級

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
原民會主委曾智勇今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，營隊中日本學生參與，一起大合照。圖／原民會提供
原民會主委曾智勇今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，營隊中日本學生參與，一起大合照。圖／原民會提供

原民會主委曾智勇今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，營隊中日本學生參與。曾智勇致詞說，鼓勵說族語，希望原民會同仁能有8成以上通過族語認證中級。原民會重視族語推動，每年投入15億元經費推動族語，未來除了辦單詞、戲劇比賽，夏令營，他也要辦古謠比賽，「會唱古謠一定會講族語」，讓族語生活化、部落化，向下扎根。

原民會從2019年起，每年辦理族語營隊，讓國中小學生參加族語營隊，學習各族語言與文化。曾智勇今回到家鄉屏縣三地門鄉，關心排灣族夏令營舉辦情形，這次有日本學生參與。曾智勇今致詞說，一個民族若語言消滅，這個民族就已是消滅，窮盡一切力量，原民會每年投入15億元經費做族語工作。

曾智勇說，三地門鄉長曾有欽的族語認證是優級，是最高等級，他是中高級。他要求今年原民會所有同仁，至少要百分之八十通過族語認證中級以上，如果沒有通過族語認證，考績乙等，「這個不困難，我過去所在單位，文化園區百分之九十都通過族語認證，有十個沒有原住民身分就是平地朋友，也通過中級考試。」

曾智勇會後受訪趕緊澄清，他說，不是真的考績打乙等，「鼓勵再鼓勵，懲罰沒有意思」，原民會目前有近一半同仁通過族語中級，希望能提高比例。

曾智勇說，中等以上是基本族語認識，如果從事公務員都不能說族語，對不起自己同胞、族人，特別要求今年開始，8成同仁要通過，機關裡面說族語，部落說族語，家中說族語，讓族語扎根。

曾智勇致詞說，每年暑假辦16族各個夏令營，排灣族這場有與日本交流。國小、國中扎根族語教育，住都會區小朋友，很少機會說族語，參加族語夏令營，把媽媽、VUVU（排灣族爺爺奶奶意思）的話，記在心裡，帶回去家裡，族語生活化、部落化，未來說族語更自然。

曾智勇說，原民會每年在族語願意投入更多經費，辦單詞、戲劇比賽、夏令營，未來他要辦古謠比賽，會唱古謠就一定會講族語，讓族語教育更深入。

夏令營學生瑪家國中二年級黃同學說，他從小在部落長大，家中也是族語、漢語穿插，參加夏令營像是來複習。

考試院從2021年起規定，報考原住民族特考須取得族語認證合格證書，今年2024起報名一、二、三等考試應取得族語中級以上合格證書。

排灣族語營隊學員們族語學習。圖／原民會提供
排灣族語營隊學員們族語學習。圖／原民會提供
原民會主委曾智勇（左五）今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，會中致詞。圖／原民會提供
原民會主委曾智勇（左五）今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，會中致詞。圖／原民會提供
原民會主委曾智勇今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，體驗射箭文化。圖／原民會提供
原民會主委曾智勇今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，體驗射箭文化。圖／原民會提供
排灣族語營隊學員們展演所學族語歌曲。圖／原民會提供
排灣族語營隊學員們展演所學族語歌曲。圖／原民會提供
排灣族語營隊學員們展演所學族語歌曲。圖／原民會提供
排灣族語營隊學員們展演所學族語歌曲。圖／原民會提供
排灣族語營隊學員們族語學習。圖／原民會提供
排灣族語營隊學員們族語學習。圖／原民會提供

原住民 夏令營 屏東縣 排灣族 曾智勇

延伸閱讀

台、日學生參加屏東排灣營隊 原民會盼紮根族語

出席原民政策高峰會 賴清德：我一直是原住民的朋友

出門買東西天落磚牆砸車...妻亡兒命危 心碎父盼大眾集氣

原民暑期工讀高雄結訓 曾智勇勉親近文化摸索職涯

相關新聞

族語生活化向下扎根 曾智勇：原民會8成同仁須族語中級

原民會主委曾智勇今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，營隊中日本學生參與。曾智勇致詞說，鼓勵說...

高雄三民、美濃淹水申請逾千件 鄉下祖厝須符合條件

凱米颱風後，各地淹水房舍陸續提出申請，重災區三民區累計逾1700件、美濃區與岡山區也有千件之多，店家抱怨淹水沒補助、鄉下...

凱米重創高雄山區…異地收容安置處所待13天 災區安置民眾陸續返家

颱風凱米重創高雄山區，高市府社會局啟動「內門順賢宮益賢山莊」異地安置計畫，最後10人歷時13天安置，已在今天全數返家；六...

570家品牌展「寶島百面」！2024台灣文博會首移師台南 28日登場

2024台灣文博會預計28日登場，為期10天，今年除以「寶島百面」為策展主題外，更首度移師台南的大台南會展中心舉辦，且適...

台、日學生參加屏東排灣營隊 原民會盼紮根族語

排灣族語言推動組織辦理族語營隊，原民與日本學童一同學習排灣文化。原民會主委曾智勇今天視察屏東三地門文化館時說，盼族語生活...

屏東舊城區國際走讀日8月10日 一起來中央市場讀故事

今年是屏東市改制為市90年，屏東公所、屏東青年志工中心、中央商圈規畫國際走讀日8月10日登場，屏東中央市場商圈故事用策展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。