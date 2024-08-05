族語生活化向下扎根 曾智勇：原民會8成同仁須族語中級

原民會主委曾智勇今到屏東縣三地門鄉文化館關心排灣族語言推動組織辦理排灣族語營隊，營隊中日本學生參與。曾智勇致詞說，鼓勵說族語，希望原民會同仁能有8成以上通過族語認證中級。原民會重視族語推動，每年投入15億元經費推動族語，未來除了辦單詞、戲劇比賽，夏令營，他也要辦古謠比賽，「會唱古謠一定會講族語」，讓族語生活化、部落化，向下扎根。

原民會從2019年起，每年辦理族語營隊，讓國中小學生參加族語營隊，學習各族語言與文化。曾智勇今回到家鄉屏縣三地門鄉，關心排灣族夏令營舉辦情形，這次有日本學生參與。曾智勇今致詞說，一個民族若語言消滅，這個民族就已是消滅，窮盡一切力量，原民會每年投入15億元經費做族語工作。

曾智勇說，三地門鄉長曾有欽的族語認證是優級，是最高等級，他是中高級。他要求今年原民會所有同仁，至少要百分之八十通過族語認證中級以上，如果沒有通過族語認證，考績乙等，「這個不困難，我過去所在單位，文化園區百分之九十都通過族語認證，有十個沒有原住民身分就是平地朋友，也通過中級考試。」

曾智勇會後受訪趕緊澄清，他說，不是真的考績打乙等，「鼓勵再鼓勵，懲罰沒有意思」，原民會目前有近一半同仁通過族語中級，希望能提高比例。

曾智勇說，中等以上是基本族語認識，如果從事公務員都不能說族語，對不起自己同胞、族人，特別要求今年開始，8成同仁要通過，機關裡面說族語，部落說族語，家中說族語，讓族語扎根。

曾智勇致詞說，每年暑假辦16族各個夏令營，排灣族這場有與日本交流。國小、國中扎根族語教育，住都會區小朋友，很少機會說族語，參加族語夏令營，把媽媽、VUVU（排灣族爺爺奶奶意思）的話，記在心裡，帶回去家裡，族語生活化、部落化，未來說族語更自然。

曾智勇說，原民會每年在族語願意投入更多經費，辦單詞、戲劇比賽、夏令營，未來他要辦古謠比賽，會唱古謠就一定會講族語，讓族語教育更深入。

夏令營學生瑪家國中二年級黃同學說，他從小在部落長大，家中也是族語、漢語穿插，參加夏令營像是來複習。

考試院從2021年起規定，報考原住民族特考須取得族語認證合格證書，今年2024起報名一、二、三等考試應取得族語中級以上合格證書。