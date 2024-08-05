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凱米重創高雄山區…異地收容安置處所待13天 災區安置民眾陸續返家

中央社／ 高雄5日電
颱風凱米重創高雄山區，市府社會局啟動「內門順賢宮益賢山莊」異地安置計畫，最高收容人數達40人，歷時13天，5日最後10名那瑪夏居民已安全返回山區家園。圖／高雄市政府社會局提供（中央社）
颱風凱米重創高雄山區，市府社會局啟動「內門順賢宮益賢山莊」異地安置計畫，最高收容人數達40人，歷時13天，5日最後10名那瑪夏居民已安全返回山區家園。圖／高雄市政府社會局提供（中央社）

颱風凱米重創高雄山區，高市府社會局啟動「內門順賢宮益賢山莊」異地安置計畫，最後10人歷時13天安置，已在今天全數返家；六龜、茂林等4同區安置部分，7月已全數返回。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，民國110年起與內門區順賢宮合作，在香客大樓「益賢山莊」設立異地收容安置處所，就近安置山區洗腎和孕產婦等具緊急醫療需求民眾，由社會局社工及區公所人員進駐，提供安全庇護。

社會局異地安置計畫從7月24日至8月5日共13天，期間最高收容人數達40人，最後10名那瑪夏居民在今天就醫洗腎、享用午餐後，已安全返回山區家園。

至於同區安置部分，民政局指出，六龜區有5處收容地點，總計安置135人；茂林區有99人安置在鳳山區農會茂林辦事處；那瑪夏區收容地點在民權國小，有50人受安置；桃源區有4處收容中心，安置34人。各區受安置民眾在7月26日至28日陸續返家，已全數返回原住所。

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