570家品牌展「寶島百面」！2024台灣文博會首移師台南 28日登場

2024台灣文博會預計28日登場，為期10天，今年除以「寶島百面」為策展主題外，更首度移師台南的大台南會展中心舉辦，且適逢台南400，南市府文化局也會推出相關串聯活動，要讓整座城市都成為文博會的展區。

文化部政務次長王時思表示，今年文博會打破以往文化策展與品牌商展各自獨立的傳統模式，主場館集中在大台南會展中心內，以文化細胞為概念，透過文化議題導入大型視覺裝置展示，串連本次商展參展品牌；會展中心外則由科技展演藝術策展人馮建彰打造大型裸視3D螢幕，體現文化創意各種面向與多元化的自由發展。

王時思也說，在文化策展方面，以回溯1624年大航海時代，與台南400相互呼應，不僅代表台灣多元且兼容的社會文化，也希望透過不同的群體及居民等，分享不同的歷史觀點與文化詮釋，讓人人都成為推廣文化散播的種子。

另外，品牌商展部分則分為4大展區，預計有高達570家IP（智慧財產）圖像授權及文創商品品牌參展，除約有4成中南部品牌外，還有來自花東的文創設計品牌，這些品牌的共通點，都是成長過程取自土地與周遭生活環境，因此，商展品牌本身也是寶島百面的最佳展現。

文化局長謝仕淵則說，市府展區將以「Lesson：D」為主題，規畫「校本部」、「漫畫校區」、「文創校區」等3大核心，分別座落在321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等，並安排屏東館與澎湖館，強化地方文化元素，同時也推出10條走讀旅遊路線，歡迎大家一起到台南享受文化盛會。