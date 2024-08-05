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齊賞滿天星斗！屏東佳樂水邀七夕看英仙座流星雨

中央社／ 屏東縣5日電

七夕正逢英仙座流星雨活躍期，屏東縣政府將在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「屏東星空」天文暨市集活動，邀請民眾於10日晚間6時前往追星許願。

屏東縣長周春米表示，今年英仙座流星雨活躍期是7月17日至8月24日，極大期是8月12、13日，民眾有機會看到天頂流星數每小時100顆的盛大景象，縣府選擇在農曆七夕情人節這天，邀請有情人到屏東追星。

屏東縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿表示，屏東滿州鄉佳樂水風景區具低光害及視野遼闊優勢，是天文界知名觀星場域。活動包含星空音樂會，邀請金曲歌手戴曉君演唱；國內許多天文協會與學會將設立親子闖關區、巨砲望遠鏡體驗區、星空攝影區與星空市集等，皆為免費入場。

交旅處指出，當晚在會場只要抬頭即有機會見到滿天星斗，為了提供舒適觀賞體驗，設立限量300席「流星雨觀賞體驗區」，開放報名不久即額滿，報名民眾需自備野餐墊。

屏東縣天文協會與台北市天文協會提醒，全場域採取低光害活動方式，如果民眾想攜帶手電筒體驗，需以紅紙包覆，以免影響目視體驗與天文攝影等活動品質。

七夕 屏東縣政府 情人節 流星雨 音樂會

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