快訊

奧運田徑／彭名揚400公尺跨欄首亮相 身體因素未能完賽遭淘汰

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

「麟洋配」巴黎奧運連霸 高雄圓山大飯店推優惠慶祝

中央社／ 高雄5日電

為慶祝「麟洋配」巴黎奧運奪冠連霸，高雄圓山大飯店今天表示，即起至31日推出客房優惠；另外，1樓大廳酒吧的圓山圓珍奶、圓山冷泡茶等商品買一送一，售完為止。

高雄圓山大飯店今天發布新聞稿表示，為慶祝中華健兒再度勇奪金牌、為台灣爭光，即日起至31日止推出客房優惠。

高雄市長陳其邁昨晚在臉書（Facebook）發文恭喜王齊麟、李洋再次成功摘金，連霸奧運羽球男雙金牌。陳其邁說，這場比賽讓人緊張到不行，過程雖數度拉鋸，但靠著好默契與不放棄，一球一球贏下來，在世界舞台展現台灣精神。

國民黨高雄市議員白喬茵今天在臉書發文宣布舉辦「挑戰賽」，邀請民眾下午3時至5時到左營區1間羽球館向她挑戰，不用報名，依到場順序安排每輪10分鐘，如她體力不支，不排除由團隊助理上場輪替一下。

奧運 金牌 陳其邁 飯店

延伸閱讀

奧運羽球／李洋盼成「推廣羽球的人」 教長：擬透過百億青年圓夢計畫協助

奧運羽球／麟洋配奧運摘金戴資穎喊太強 王齊麟：覺得在做夢

奧運羽球／李洋、王齊麟拿金牌 高額獎金月領還是一次領好？

影／奧運金牌入袋 李洋老家長輩廟宇還願 組後援會當他後盾

相關新聞

影／奧運金牌入袋 李洋老家長輩廟宇還願 組後援會當他後盾

我奧運羽球男雙好手「麟洋配」拿下金牌舉國歡騰，國手李洋金門老家長輩今早特別到宮廟還願，感謝神明加持保佑，結果李洋昨晚成績...

高雄旅宿搶七夕商機 遊樂園「情侶熱吻10秒」享優惠

週六是七夕情人節，高雄旅宿業和餐飲業紛紛推出浪漫專案，各式大飯店推出情人節套餐，其中翰品酒店在情人節當日疆贈送復古懷舊的...

台、日學生參加屏東排灣營隊 原民會盼紮根族語

排灣族語言推動組織辦理族語營隊，原民與日本學童一同學習排灣文化。原民會主委曾智勇今天視察屏東三地門文化館時說，盼族語生活...

屏東舊城區國際走讀日8月10日 一起來中央市場讀故事

今年是屏東市改制為市90年，屏東公所、屏東青年志工中心、中央商圈規畫國際走讀日8月10日登場，屏東中央市場商圈故事用策展...

高市龍德東路開通車流不如預期 市府籲多利用行車更順

高雄市龍德東路開通後，原本預期可以分散大順路的車潮，但可能用路人不熟悉的關係，移轉走龍德東路的車輛不如預期。高雄市交通局...

白喬茵慶祝「麟洋配」奪金 今天下午糾眾打羽球

羽球國手李洋、王齊麟在巴黎奧運奪金，民進黨立委黃捷在臉書曬同框照，國民黨議員白喬茵則突然在臉書宣布舉辦「慶祝麟洋奪金牌」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。