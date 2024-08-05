「麟洋配」巴黎奧運連霸 高雄圓山大飯店推優惠慶祝

為慶祝「麟洋配」巴黎奧運奪冠連霸，高雄圓山大飯店今天表示，即起至31日推出客房優惠；另外，1樓大廳酒吧的圓山圓珍奶、圓山冷泡茶等商品買一送一，售完為止。

高雄圓山大飯店今天發布新聞稿表示，為慶祝中華健兒再度勇奪金牌、為台灣爭光，即日起至31日止推出客房優惠。

高雄市長陳其邁昨晚在臉書（Facebook）發文恭喜王齊麟、李洋再次成功摘金，連霸奧運羽球男雙金牌。陳其邁說，這場比賽讓人緊張到不行，過程雖數度拉鋸，但靠著好默契與不放棄，一球一球贏下來，在世界舞台展現台灣精神。

國民黨高雄市議員白喬茵今天在臉書發文宣布舉辦「挑戰賽」，邀請民眾下午3時至5時到左營區1間羽球館向她挑戰，不用報名，依到場順序安排每輪10分鐘，如她體力不支，不排除由團隊助理上場輪替一下。