台、日學生參加屏東排灣營隊 原民會盼紮根族語

排灣族語言推動組織辦理族語營隊，原民與日本學童一同學習排灣文化。原民會主委曾智勇今天視察屏東三地門文化館時說，盼族語生活化，並盼原民會8成人員通過族語中級認證。

曾智勇接受媒體聯訪表示，族語夏令營主要為國小、國中做紮根教育，特別是住在都會區孩子，少有機會講族語，希望他們參加夏令營後，把vuvu（排灣族語祖父母輩與孫子女輩的互稱）、媽媽的話帶回去，讓族語生活化，未來講族語也會更自然。

他也期盼，原民會8成人員通過中等以上族語認證，如果從事公務者，不會講族語，是對不起族人；另希望非原民人員也通過中級考試，在機關、部落、家裡都講族語，才能真正紮根。

曾智勇指出，一個民族如果語言消滅，就等同民族消滅，因此原民會每年投入新台幣15億元做族語推廣工作，除原有單詞、戲劇競賽，也推動古謠比賽。

對於台日文化交流，曾智勇說，排灣族與日本有很深的淵源，日本也每年都帶孩子來台灣互動，希望未來國中、國小原民小朋友，也可以去日本做交流，建立更多情誼。

族語營隊舉辦從2日至6日，有22名排灣族學生與13名日本學生參與，營隊第4天，雙方學習唱對方語言的歌謠。小隊表演排灣歌謠時，日本學生在台下紛紛舉起手機記錄台、日學生共同學習成果。

日本栃木縣足利市童子軍第一團長源田俊昭表示，這次帶隊來台，有完全不同的經驗，孩子在營隊中學會唱排灣族歌謠，相信可以帶回美好回憶；相信世界一家、和平共處，希望大家成為一個圓。

瑪家國中學生黃宥皓說，雖然語言不通，看到日本學生努力學習自己族語，「覺得很棒」，最大收穫是能跟他們交朋友；他在部落長大，在家使用國語、族語穿插，來營隊像是複習學過的文化，能對日本朋友介紹感到很驕傲。

來自日本栃木縣足利市的學生佐川壯太表示，來營隊前不知道原來台灣原住民族有16族，且跟日本文化完全不同，所有事物都非常新奇，會回去作分享；最難忘的經驗是看了一場呈現日治時代到現在的原住民文化變化舞台表演，藉此了解歷史。