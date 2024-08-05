屏東舊城區國際走讀日8月10日 一起來中央市場讀故事

今年是屏東市改制為市90年，屏東公所、屏東青年志工中心、中央商圈規畫國際走讀日8月10日登場，屏東中央市場商圈故事用策展呈現，並首度在中華路封街70米，打造徒步區，並培訓青年外語導覽志工，屏科大碩班一年級蔡宗哲說，他來自南州鄉，參與導覽培訓後，對家鄉有更深認識，透過外語導覽將商圈故事說給國際友人聽。

屏東市長周佳琪說，屏東國際走讀日今年邁入第3屆，成為每年暑假教育部青年署與中央商圈店家一同協力的青年導覽活動。今年更逢屏東市改制為市90年，市公所與屏東青年志工合作擴大舉辦。

周佳琪說，屏東市中央市場是屏東人的記憶故事，累積一甲子人文底蘊，是重要常民文化資產。國際走讀日邀請市民朋友共襄盛舉，帶動更多人流與國際客走入屏東商圈。

首次將中華路封街70公米，從中華路台銀前規畫到廈門街，以闖關讀故事體驗，讓民眾了解商家故事與職人精神，完成任務兌換限量小禮物，8月10日當天下午3點起開始。

周佳琪說，國際走讀日擔任外語導覽志工來自海內外90名青少年組成，今年首次加入國中、國小組，最小是小學四年級外語導覽員，展現國際交流能力，了解地方故事。

外語導覽志工龍映是上班族，她說，她關注志工走讀一兩年，先前因時間無法配合，今年終於參加培訓，她是屏女畢業，中央商圈有高中的生活回憶，以前放學或圖書館念完書後，會來這裡吃晚餐、逛逛。

外語導覽志工、屏科大環境工程所一年級蔡宗哲說，他來自南州鄉，也在屏東市念書，導覽培訓了解家鄉故事，希望能持續熱情，跟更多人分享屏東故事。走訪店家才發現原來以前屏東市發展熱鬧，也讓他更愛自己的家鄉。

屏科大印尼外籍生四年級Johnny說，原本以為屏東市就是走不完的路跟公園，參與導覽活動，才發現屏東各種特色店家，拓展眼界。

屏東青年志工中心執行長趙文俊說，感謝市公所和商圈店家站在一起，邀請更多民眾參與走進市場，輔導商圈店家導入體驗經濟再現風華。