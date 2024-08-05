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高市龍德東路開通車流不如預期 市府籲多利用行車更順

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市龍德東路開通後，移轉的車輛不如預期，市府鼓勵市民多加利用，讓行車更順暢。記者潘奕言／攝影
高雄市龍德東路開通後，移轉的車輛不如預期，市府鼓勵市民多加利用，讓行車更順暢。記者潘奕言／攝影

高雄市龍德東路開通後，原本預期可以分散大順路的車潮，但可能用路人不熟悉的關係，移轉走龍德東路的車輛不如預期。高雄市交通局表示，龍德東路交通量有逐漸增加，會持續觀察，也鼓勵市民多加利用，讓行車更順暢。

大順路興建輕軌後路幅縮減，常造成交通壅塞，市府因此打造龍德東路，7月4日通車後，連接龍德新路串聯起博愛、自由、民族等南北向交通要道，預計可移轉大順路博愛至民族路段28%車流量，對紓解交通擁塞很有助益。

不過通車後可能用路人習慣還未養成，車輛轉移狀況不如預期。交通局表示，通車後大順路車流已有部分移轉至龍德東路通行，整體路網更加暢通，也鼓勵市民前往當地百貨賣場時可多利用，西往東要在民族路北上車輛，也可多利用龍德新路接龍德東路。

交通局表示，龍德東路於路口規畫左轉附加車道與左轉專用時相，兩側也規畫5公尺寬的人行道，可維持周邊車流順暢，並保障行人通行安全。另龍德新路、龍德東路沿線主要路口均布設攝影機，24小時監控路況，將持續監控車流變化，維持交通順暢與安全。

高雄市龍德東路開通後，移轉的車輛不如預期，市府鼓勵市民多加利用，讓行車更順暢。圖／交通局提供
高雄市龍德東路開通後，移轉的車輛不如預期，市府鼓勵市民多加利用，讓行車更順暢。圖／交通局提供

監控 高雄市

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