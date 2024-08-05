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高市自購及修繕住宅貸款利息補貼 開放申請至8月30日

中央社／ 高雄5日電

高市府都發局今天表示，今年自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，即起開放受理申請，至8月30日截止；高雄市有購屋或修繕房屋需求且符合資格民眾，把握機會踴躍申請。

高雄市政府都發局長吳文彥表示，住宅補貼是政府照顧有購屋、修繕房屋需求民眾的重要政策，每年申請者眾多，以去年為例，就有約2000件申請。

都發局今天發布新聞稿說明，今年高雄市住宅補貼受理即日起至8月30日，其中自購住宅貸款利息補貼計畫戶數為417戶、每戶最高貸款額度為新台幣210萬元；修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數為359戶、每戶最高貸款額度為80萬元。

此外，符合經濟或社會弱勢資格，可享有最低1.187%優惠利率；不具符合經濟或社會弱勢資格身分者，也可享有最低1.762%優惠利率。

都發局表示，住宅補貼資格審核採評點制，如屬於經濟或社會弱勢身分者可加分，並非先申請就可先獲得補貼，評點分數將以高低序位核定，但超過計畫戶數時，不予核定；因此，如有可加分條件者，申請時可勾選並檢附相關證明文件。

另外，都發局也提供多元補件方式，民眾可選擇以網路、電子郵件信箱、傳真或郵寄等方式進行補件。

申請方式可採書面申請或線上網路申請，採書面申請方式者，於受理期間，填寫申請書並備妥規定的應檢附文件後，以掛號郵寄或親送至高市府都發局；線上申請可參考網址https://has.nlma.gov.tw/subsidyOnline/。

申請書表可就近到各區公所索取，或自申請網站直接下載；若有疑問，可於週一至週五上午8時至12時、下午1時30分至5時撥打服務專線07-3368333轉2649~2651、2981~2983，由專人提供服務及說明。

住宅補貼 利息 高雄市

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