高雄旅宿搶七夕商機 遊樂園「情侶熱吻10秒」享優惠

週六是七夕情人節，高雄旅宿業和餐飲業紛紛推出浪漫專案，各式大飯店推出情人節套餐，其中翰品酒店在情人節當日疆贈送復古懷舊的情人糖及台北霞海城隍廟過香爐紅線，義大遊樂則推出只要情侶於票口熱吻10秒，即可享入園優惠；而高雄市的旗津、愛河沿岸也有不少浪漫景點，高市府觀光局歡迎大眾來高雄放閃。

愛河河畔的「白色戀人貨櫃屋」咖啡廳有絕美戶外座位、玻璃球屋、河畔鞦韆、透明吊椅等，是約會好去處，而愛河中上游由橋樑串接東湖、西湖、外觀似心型的「愛河之心」，也推薦情侶們在浪漫的夜色散步或騎乘腳踏車，另外旗津的星空隧道、彩虹教堂，旗津夜濱步道的藍眼淚，以及壽山情人LOVE觀景台夜景，都能一次走完。

高雄旅宿業也推出情人節活動，福容大飯店推出浪漫晚宴加贈雞尾酒2杯，高雄萬豪酒店美享地餐廳提供七夕情人法式料理午間套餐，並贈送白葡萄酒，晶英國際行館Grill Ukai推出七夕情人節套餐，加贈28樓雲垂樓免費甜點派對，高雄福華大飯店訂位指定情人節套餐，贈送櫻花冷水瓶，高雄圓山飯店秘境餐酒館享七夕專屬饗宴。