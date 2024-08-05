王齊麟金牌獎金超車李洋了！ 金門縣政府這樣說...
台北市長蔣萬安稍早宣布加碼「奧運金牌連霸專項獎金」，國手王齊麟將可獲得573萬元獎金，超過李洋550萬元，引發討論。金門縣政府表示，不會盲目跟風加碼，重視的是長期穩定資源培養，對運動員才好；至於有關有無扣稅問題，獎金將列入李洋個人所得，這需看李洋個人收入級距，縣府無法計算。
「麟洋配」於巴黎奧運衛冕金牌成功，國手李洋故鄉金門直播現場歡聲雷動，金門教育處昨也說，將發550萬元，以表彰李洋的優異傑出表現。由於該獎金比起戶籍在台北的王齊麟多不少，引發討論；蔣萬安昨才宣布加碼金牌獎金，今再加碼，表示要在既有的273萬獎金的基礎上，再加碼300萬的奧運金牌連霸專項獎金，且幕後辛苦的教練也會有加碼的獎勵。
消息一出，也讓外界好奇李洋故鄉金門縣政府態度。金門縣政府表示，有關運動員相關福利，會朝更多方向規畫，商討後續讓運動員的價值彰顯，不會盲目跟風獎金加碼，縣府重視的是長期穩定資源培養，這樣也對運動員比較好。
金門縣政府教育處表示，有關外界好奇有無扣稅問題，會給李洋550萬元全額獎金，獎金會列入李洋個人所得，扣多少錢需看李洋個人的收入是什麼級距，這屬於個資，縣府也無法計算。
據金門教育處昨日說明，將依「金門縣體育績優獎勵實施要點」及「金門縣績優運動選手訓練補助金發給要點」相關規定，發給李洋奧運金牌獎金新台幣300萬元，入選國手獎金10萬元，績優運動選手訓練補助金每月5萬元核發4年（計240萬元），總獎金合計550萬元。
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