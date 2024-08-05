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黃捷賀「麟洋配」巴黎奧運奪金 曬出珍藏合影照

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄立委黃捷（中）開心曬出她與「麟洋配」的合影照。圖／取自黃捷臉書
高雄立委黃捷（中）開心曬出她與「麟洋配」的合影照。圖／取自黃捷臉書

「麟洋配」在巴黎奧運羽球項目奪金，國人沉浸在一片歡樂中。高雄市長陳其邁、立委柯志恩，不分藍綠，皆在臉書發文恭賀。立委黃捷則曬出她與李洋及王齊麟合照的珍藏照片，稱賀他們是「台灣的英雄！」。

市長陳其邁表示，這是讓人緊張到不行的一場比賽，兩人是為奧運而生的組合，在世界舞台展現台灣精神。柯志恩說，麟洋齊心，洋洋得意，台灣之光，再創輝煌！

黃捷昨晚臉書說，感謝麟洋，讓台灣團結一心、為賽事熱血吶喊，你們是台灣的英雄。今晚，整個台灣彷彿停下腳步，只為了看麟洋打球」。兩人互補的個性、絕佳的默契，締造歷史紀錄，成為奧運首次羽球男雙二連霸，讓台灣被世界看見。

黃捷也說，希望有一天，我們參與國際賽事、為選手打氣，不會再受到惡意的阻饒；「趁這個大日子，分享這張珍藏照，謝謝李洋、王齊麟，真的太感動！台灣以你們為榮」。

巴黎奧運 陳其邁 黃捷

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