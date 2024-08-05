家扶兒少送父親節禮物 他為祖父挑選手杖助行方便

父親節前夕，高雄高都國際同濟會、永達保經屏二職場，兩個捐贈單位協助40名屏東家扶兒少圓夢，送上家扶兒少精心準備的父親節禮物，挑選的禮物，多數以按摩相關品項為主，來自牡丹鄉的小愷，由祖父母照顧長大，祖父腳力不佳，小愷特別挑選手杖送給祖父，行走更方便。

高雄市高都國際同濟會從2016年起，跨越高屏溪將愛送達屏東，父親節前夕為屏東家扶受扶助的父親或母代父職、隔代教養家庭中的父職角色送上父親節禮物，7年來圓夢計畫為156名家扶兒少圓夢，今年接續送出20份圓夢禮物。

永達保經屏二職場第一次投入家扶兒父親節圓夢計畫，幫20位家扶兒圓夢，近來因天氣熱，好幾位家扶兒因家裡沒更好通風設備、也因家中風扇老舊，吹出熱風，永達保經屏二職場協助，購買變頻風扇，吹出涼風減少電費，讓父職長輩身體舒暢。

牡丹鄉小愷，因父親對家庭照顧有限，小愷的祖父負起家庭照顧的重責，祖父母年紀大，無法工作，祖父將兩老的老年津貼、家扶補助用在照顧小愷及家庭生活，小愷也因祖父腳力不佳，特地挑選手杖，送給為自己撐起一片天的祖父，讓祖父行走方便，因路程遙遠，由家扶陳佳生主委代為受贈。

小怡來自單親家庭，父親因工作受傷造成身體不便，但依然努力工作持家，小怡以優異成績申請獎學金減輕父親負擔，小怡要送給父親肩頸按摩器，因父親長期從事機械手工，肩頸按摩器可以紓緩身體不適。

多年來小怡在屏東家扶及其他社福協助下順利成長，已具護理師資格，近期剛考完營養師證照，小怡期許自己未來有能力也會成為傳愛的人，幫助跟自己一樣的兒少。