2024台灣可可豆風味鑑賞競賽 台灣隊成軍

屏東縣政府辦理「2024台灣可可豆風味鑑賞競賽」，歷經1個多月評鑑作業，今天宣布5名優勝者及1名佳作，明年將代表台灣參加國際賽事「卓越可可豆競賽」。

屏東縣政府客家事務處今天發布新聞稿指出，屏東是全台灣巧克力品牌密度最高的地區，也是品牌獲獎最多縣市，今年縣府舉辦可可豆風味鑑賞競賽，期以可可豆優質原料開始，整合台灣地區所有品牌前進世界，共同為台灣巧克力發聲。

客務處表示，歷經1個多月評鑑程序，嚴選出莫佳瑋、荳荳芬芳可可園、莫智沛、古古農場/古仁楷、思惟巧克力工坊，以及佳作南投合作社/林邱祥等5名優勝者及1名佳作，將代表台灣參加2025年卓越可可豆競賽（Cacao of Excellence Awards），預祝台灣代表隊能創佳績，向世界展示台灣巧克力的實力。

客務處指出，獲獎作品各有風味特色，第1名得主莫佳瑋作品果香調為熱帶水果，有柑橘、百香果、鳳梨、藍莓風味，隨即轉為深色水果如葡萄乾風味，同時呈現乳酸、優酪乳味道，並呈現油脂感，有肉桂、蕈菇香氣，澀味低，整體風味平衡有層次。

「2024台灣可可豆風味鑑賞競賽」全台灣共有35件參賽，6月14日繳交生豆，再由專業評審進行可可豆品質評鑑，精選出22件符合卓越可可計畫（CoEx）品質標準的可可豆進入初賽；接著以一致性製作程序進行烘焙、研磨、調溫後，將晉級22件可可豆製成可可膏、巧克力Bar（即薄片），3日在屏東可可巧克力園區進行初賽。

評審依照CoEx的5大核心風味標準（可可味、酸味、澀味、苦味、烘焙程度）進行可可膏風味評鑑，評選出前10名進入決賽（巧克力風味評鑑），品評巧克力Bar，歷經一連串繁雜又嚴謹的評鑑程序，最終選出前5名優勝者。