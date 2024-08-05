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星期評論／演唱會經濟免場租 高雄勿徒賺虛名

聯合報／ 本報記者王昭月

高雄演唱會經濟近年大爆發，原為世運主場館的國家體育場成為海內外巨星登台新首選，外溢的觀光、旅宿效應常被市長陳其邁掛在嘴邊，但因免收場地費及門票抽成爆爭議，不只議員質詢，審計部也關切，指不符「使用者付費」公平原則。光鮮亮麗的演唱會經濟，付出的隱藏成本卻是全民埋單，成為高市府說不通的道理。

台北大巨蛋啟用前，國家體育場是台灣唯一容納5萬人聽唱的大型場館。近年包括酷玩、BLACKPINK、紅髮艾德、英國接招合唱團等國際巨星相繼前來開唱，吸引粉絲追星，將高雄推升為「演唱會之都」，每個城市都想學。據高市府統計，去年共辦117場演唱會，吸引139萬人次，創造45億效益；今年1至4月辦54場，帶進逾72萬人次及23億元觀光產值，觀光旅宿、夜市商圈在市府強勢助力下業績翻漲。

陳其邁每提及演唱會經濟，不忘展示場館優越性及市府團隊強大執行力，驗證自己翻轉「鐵鏽之都」能耐，但沒說的是，國家體育場不收場租，且巨星開唱時要動用多少警力疏導交通？更沒說的是，高雄近2400億元的負債，是「六都負債王」，結果演唱會主辦單位賺飽飽，高雄市恐怕只賺個虛名。

市府大力宣揚演唱會經濟夯，多名議員一再質疑免場租，藍營議員邱于軒批，市府標榜零場租、零抽成之外，甚至試圖修法減半徵收每年高達2億元娛樂稅，根本慷市民之慨。綠營議員郭建盟指，演唱會帶來爆滿人潮，高雄藝文本業包括活動籌辦、舞團、燈光、舞台設計等服務收益在六都卻倒數第2，根本是「高雄做工，台北賺錢」。

儘管高市府一再解釋不收場地使用費是評估整體綜效，不過審計報告卻突破盲點，高市去年場地租金及權利金收入雖較2021年增600多萬元，設備維護費卻增加2600多萬，一來一往實際上短差2000萬元的收益，市府讓市民贏了面子，裡子可別丟失。

演唱會 議員

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