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高雄南區焚化爐BOT改建 遭疑難監督

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄4座焚化廠均達20年使用年限，每日處理量居冠的南區資源回收廠24年，設備老化爐況不佳，改建方式卻爭議6年。高市環保局上月辦公聽會，擬以促參方式改建新廠，但地方憂無法監督；議員陳麗娜昨再開說明會，近百人連署要求焚化爐維持現況，陳要求，若南區採BOT，廠商勢必希望「燒愈多愈好」，要化解疑慮。環保局長張瑞琿說，新廠不收外縣市廢棄物。

高市4座焚化廠，岡山、仁武廠皆委外經營，中區、南區採公辦公營，環保局上月29日在南區資源回收廠開「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」公聽會，正反意見都有。環保局說明，未來新廠建置新式汙染防制設備，降低排放粒狀汙染物濃度值73%、硫氧化物84%、戴奧辛50%以上；年處理量從57萬公噸降為42萬公噸，一年減少處理15萬公噸垃圾。

陳麗娜說，市長陳其邁到地方溝通，小港區約3分之1里長支持公辦公營，依據促參精神，應先可行性評估，說明各方案優劣才決定方案，不認同市府預設立場，直接辦BOT案公聽會。

陳麗娜服務處昨在山明里社區活動中心開說明會，近百人連署，要求焚化爐維持現況。陳麗娜認為，仁武及岡山廠依約可燒外縣市垃圾，若南區再委外，廠商勢必希望燒更多，讓居民憂心。有小港居民說，焚化爐垃圾燒什麼，外界看不出來，無從監督是否「作假帳」、偷燒外地垃圾，擔心民營化後燒的垃圾更多，小港人為何要幫其他人多吸入PM2.5。

環保局說，新廠設連續自動監測設施，24小時連線，監控空氣汙染物排放，數據公開透明，可隨時上網查看，不用擔心民營造成弊端。

環保局長張瑞琿說，南區廠以促參BOT方式建新替舊，降低汙染量，發電效率從目前18%提升至25%以上，多餘電售予台電。新廠不收外縣市廢棄物，嚴禁有害事業廢棄物。

焚化爐 環保局長 陳麗娜

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