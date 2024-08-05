旗鼓渡輪減船班 旗津人怨苦等

高雄輪船公司因連年虧損，旗津鼓山線渡輪近日起平時上班尖峰時間，由原本4艘渡輪減為3艘，候船時間拉長造成居民不便，引發民怨，市議長康裕成也發言「輪船公司很過分」。議員簡煥宗及高雄好過日協會均建議，輪船公司應想辦法開源，而非犧牲旗津居民權益。

對此，輪船公司回應，旗鼓渡輪7月開始調整，由4艘執勤改為「3加1」由3艘執勤、1艘備勤，可將平均載客量由5成以下調高為5至7成以上，等船時間雖拉長，但載運量高，且有效降低人員的負擔和航行風險，若候船民眾增加，備勤輪船也會適度加入調節。

有旗津居民認為，旗鼓渡輪班距由原本8至10分鐘，拉長至10到15分鐘。而輪船公司考慮將限制旗津卡使用次數，通勤每人每天2次免費，也引發居民抱怨。

簡煥宗在臉書痛批，「輪船公司罔顧企業社會責任，一心只想以營利及賺錢為目的，將開源節流歪腦筋動到旗津人頭上，變相犧牲居民通勤權益」；議長康裕成也留言「輪船公司很過分」。高雄輪船董事長黃淑美則回應，謝謝議長指教，有做不好的地方，我會馬上改正。

高雄好過日協會指出，保障交通權是政府承諾，應將財務缺口補足，努力開發航線或副業，加強經營。

交通局表示，去年市府補助4000萬元後，輪船公司仍虧損4000萬，短時間並無再增加補助計畫，市府長期發展旗津觀光，未來輪船公司除旗鼓航線，也會評估其他航線可行性，提高收益。