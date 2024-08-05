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機車騎上人行道 7個月罰91件
屏東市國民運動中心旁的人行道畫設機車停車格，近期有民眾專門檢舉機車騎上人行道，縣警局統計，1到7月接獲民眾檢舉機車騎人行道開罰220件，其中國民運動中心前人行道達91件，占4成。被檢舉的人直呼「超衰」，騎車停好、騎車離開，就被罰2張；對此，議員近期邀縣府、市公所、警方研議改善機車動線。
屏縣議員曾義雄臉書貼文指出，屏東市國民運動中心出現檢舉達人以連續錄影舉發，檢舉機車進入停車位置和離開時沒有用牽的，屏東警分局已開出數百張罰單。
縣議員陳揚說，接獲民眾反映，國民運動中心人行道上有民眾推嬰兒車面臨與機車爭道，影響行人權益，也有機車騎士停人行道機車格，沒用牽車方式進人行道，遭檢舉開罰，停進去跟離開被開兩單，1200元就沒了。
縣議員曾義雄、市民代表任峻賢近期也邀縣府、市公所、警方現勘，研議解決方案。任峻賢說，近日現勘後，做出結論，市公所遵循法規改善機車進出的動線，區隔人行步道民眾與機車族進出安全工程，未改善期間騎機車進入，以牽車方式。
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