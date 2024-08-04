一排保時捷…網紅號召百輛名車車聚 籲勿「炫技拉轉」警還是來了
網紅「A.K.A看你老師」號召車友昨晚在高雄展覽館停車場車聚，臉書貼文強調是靜態汽機車聚會，呼籲車友「三不政策」，不拉轉、不超速、不燒胎，昨晚有多輛保時捷、BMW等名車前來，結果警方獲報稱有妨害安寧情事，前往查處，因未發現有使用高音喇叭及危險駕駛、競駛情事，蒐證盤查後勸導離場。
網紅「A.K.A看你老師」號召車友昨晚在高雄展覽館停車場號召車聚，有多輛各式保時捷跑車、BMW等名車前來，還有百萬重機到場，現場紅、黑、白、黃等各色保時捷排一排，相當吸睛，有網友將影片PO上網路社群「社會事新聞影音」，指轄區警不敢大意派出多輛警車在旁守望。
由於瞬間百輛汽機車到場，雖未炫技拉轉，但車子引擎聲在寧靜的夜晚仍顯得吵雜，轄區前鎮警分局警方晚間9時2分許獲報，指前鎮區新光停車場有車聚妨害安寧，線上巡邏警網前往查處。
警方到場後，發現約有百餘輛汽機車和車友在停車場內參加車聚活動；經警方了解是網紅號召的自願性車聚活動，因現場狀況平和、未發現車輛使用高音喇叭及危險駕駛、競駛情事，經蒐證盤查後勸導離場。
為防制事故發生，分局增派警力於場內柔性勸導並協助交通號誌控管，引導場內車聚車輛迅速離去，深夜11時許車聚人潮全數散去。
警方在執勤過程，發現現場一名男子領有普通駕照卻駕駛大型重機且未戴安全帽，當場依道路交通管理處罰條例第22條第2項、第31條第6項舉發，開出分別可處6000元及500元罰鍰罰單。
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