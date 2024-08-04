機車騎上人行道遭檢舉 屏東這路段7個月遭檢舉91件

屏東市國民運動中心旁的人行道劃設機車停車格，但近期有民眾專門檢舉機車騎上人行道，屏東縣警局今年1到7月接獲民眾檢舉機車騎上人行道共開罰220件，其中國民運動中心前人行道就達91件，占4成，民眾直呼超衰，騎車停好跟騎車離開就被開罰2張罰單。民代邀集縣府、市公所、警方研議解決方案。

屏東縣議員曾義雄在臉書發文說，最近在屏東市國民運動中心，出現檢舉達人（連續錄影舉發）檢舉機車進入停車位置（含離開）沒有用牽的，屏東分局已經開出數百張罰單。

屏東縣警局交通隊則表示，今年1到7月民眾檢舉舉發人行道行駛共220件，其中在國民運動中心前人行道行駛舉發有91件，國民運動中心前遭舉發占總件數4成。

縣議員陳揚說，接獲民眾反映，在國民運動中心人行道上有民眾推嬰兒車，經常與機車爭道。也有民眾停到人行道機車格時，沒有用牽的，被檢舉開罰，一次就被罰兩張，停進去跟要離開，各被開罰600元，這樣1200元就沒了。

國民運動中心旁的人行道機車停車格上，設置提醒告示牌，提醒民眾「機車於人行道請以牽行移動」。

縣議員曾義雄、陳揚、市民代表任峻賢邀集縣府、市公所、警察局到場現勘，希望研議解決方案。任峻賢說，近日現勘後，朝三個方向研議，請市公所遵循法規改善機車進出動線，區隔人行步道上運動人士及機車族進出的安全工程，或是把機車停車格移到路面上，或是在國民運動中心空地能否增設停車格。未改善期間請騎機車進入的好朋友，改由「牽車進入」。