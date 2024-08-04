高雄輪船連年虧損 民代：應設法開源非犧牲旗津人權益

高雄輪船公司因連年虧損，近日將旗津鼓山線渡輪平日上班尖峰時間，由原本的4艘渡輪減少為3艘，候船時間拉長造成居民不便，引發民怨。市議員及高雄好過日協會均建議，高雄輪船公司應想辦法拓展財源，提升觀光搭乘、開發其他航線或副業。

高雄輪船公司7月起平日上班尖峰時間由原本4艘行駛的渡輪減為3艘，另1艘為備勤，雖然將每艘渡輪載運量由5成以下提升到5成以上，但班距也由原本8至10分鐘拉長至10到15分鐘；另考慮將限制旗津卡使用次數，通勤每人每天2次免費，引發許多旗津居民抱怨。

高雄市交通局指出，2023年市府補助輪船公司4000萬元後，仍虧損4000萬元。市議員簡煥宗表示，要解決虧損，輪船公司高層請認真想辦法開源，包括提升觀光搭乘人次、加強異業結盟，強化渡輪使用等，應從根本解決問題，而非一味犧牲旗津居民的權益。

高雄好過日協會指出，旗津長年受港埠開發影響，限制居民生活環境，保障交通權是政府承諾，政府應將這財務缺口想辦法補足。而輪船公司在遊港、棧貳航線，及其他服務或副業開發上，仍有很大進步空間，應要靠著觀光休憩運量實現盈利，必須加強經營能力。

交通局表示，市府長期來積極發展旗津的觀光，增加活動促進遊客到訪，並與港務公司合作建設港區觀光資源，開發亞灣區促進產業發展。未來輪船公司除了旗鼓航線外，也會評估發展其他航線的可行性，提高輪船公司收益。