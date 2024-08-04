旗津渡輪尖峰減班惹民怨 議長留言：過分 輪船公司也回應了

高雄市議員簡煥宗在臉書發文，指出近日旗津鼓山線渡輪，平日上班尖峰時間由原本的4艘渡輪減少為3艘，候船時間拉長造成居民不便，同時輪船公司預計限縮居民持旗津卡免費搭渡輪為每日2次，引發許多民眾留言，連高雄市議長康裕成也留言「輪船公司很過分」。

高雄輪船公司因連年虧損嚴重，7月起平日上班尖峰時間由原本4艘行駛的渡輪減為3艘，另1艘為備勤，雖然將每艘渡輪載運量提升到五成以上，但班距也由原本8至10分鐘拉長至10到15分鐘，引發許多旗津居民抱怨。

另外輪船公司董事長黃淑美表示，未來考慮限制旗津卡使用次數，通勤每人每天2次免費，超過就須自費。對此簡煥宗痛批，輪船公司罔顧企業社會責任，一心只想以營利及賺錢為目的，將開源節流的歪腦筋動到旗津人頭上，變相犧牲居民通勤權益，吃人夠夠。

他說，旗津為了高雄港建設，由半島變成島嶼，居民犧牲交通權益換來台灣的經濟榮景。旗津交通北端仰賴渡輪，南端則是過港隧道，若隧道遇上交通狀況，旗津對外道路將癱瘓；而輪船公司虧損並非旗津居民的原罪，不應漠視居民的權益。

貼文吸引許多民眾留言，連議長康裕成也留言「輪船公司很過分」。高雄輪船公司董事長黃淑美則回應「謝謝議長指教，有做不好的地方，我會馬上改正，不推拖，不找理由，該走人就走人，這是我負責任的態度。」

高雄輪船公司因連年虧損累計已達11億556萬餘元，連監察院審計部要求盡速改善。高雄市交通局表示，2023年市府補助4000萬元後，輪船公司仍虧損4000萬元。目前短時間內市府並無再增加補助計畫，希望由公司進行相關開源節流措施來減少虧損，但今年因應利率高漲，將額外給予1000萬元長債借款利息補助。