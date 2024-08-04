高雄南區焚化爐擬採BOT改建 地方居民連署要公辦公營

高雄南區資源回收廠營運逾24年，焚化爐設備老化爐況不佳，改建方式爭議6年不休。市府環保局上月舉辦BOT公聽會，擬以促參方式改建新廠，不過地方擔憂無法監督，近百人連署要求公辦公營。環保局表示，廢棄物須由環保局統一調度，廠商不得自行收受一般廢棄物；此案廣納各方意見，包含公辦公營訴求等，都會納入可行性評估報告並進行後續審查事宜。

高雄市目前有4處資源回收廠，岡山、仁武ROT委外經營，中區及南區採公辦公營，均已達20年使用年限，外界關心未來發展。環保局上月29日在南區資源回收廠召開「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」公聽會，正反意見都有。

環保局說明，未來新廠建置新式汙染防制設備，降低排放粒狀汙染物濃度值73%、硫氧化物84%、戴奧辛50%以上；年處理量從57萬公噸降為42萬公噸，一年減少處理15萬噸垃圾。

議員陳麗娜指出，市長陳其邁親自到地方溝通，小港區約3分之1里長支持公辦公營，依據促參精神，應該要先進行可行性評估，充分說明各方案優劣後才決定未來方案，不認同市府預設立場，直接在地方辦BOT案公聽會。

今早陳麗娜服務處在山明里社區活動中心開說明會，近百人連署，要求焚化爐維持現況，一樣由政府出資、政府經營。陳說，高雄焚化爐數量全台最多，岡山及仁武依約可燒外縣市垃圾，若南區焚化爐再採BOT，廠商當然希望燒愈多愈好，外界監督不易。

居民說，焚化爐垃圾進進出出，到底裡面燒什麼，外界看不出來，也無從監督是否「作假帳」、偷燒外地垃圾；擔心民營化之後燒的垃圾會比公辦多，小港人為何要把其他人多吸入PM2.5。

環保局說明，未來新廠設連續自動監測設施（CEMS），屬24小時連線，由環保局嚴密監控空氣汙染物排放情形，所有的監測數據公開透明，民眾可隨時上網查看，不用擔心焚化爐民營會造成弊端。