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獨／金門金牌獎金微調 李洋有望比台北王齊麟多拿一倍

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭／金門即時報導
全民瘋我代表隊「麟洋配」賽事，大家都盼能在奧運奪金，台北市政府、金門縣政府都表示有調整相關獎金。圖／本報資料照片
全民瘋我代表隊「麟洋配」賽事，大家都盼能在奧運奪金，台北市政府、金門縣政府都表示有調整相關獎金。圖／本報資料照片

全民瘋我代表隊「麟洋配」賽事，大家都盼能在奧運奪金，台北市長蔣萬安稍早表示將加碼金牌獎金；金門縣府也表示，近年有微調辦法，金牌獎金調整為300萬元、國手獎金10萬元。地方人士表示，兩人若順利奪金，李洋將能獲得550萬元，比台北的王齊麟多拿一倍以上。

東京奧運後，中華羽球黃金男雙組「麟洋配」，再次勇闖巴黎奧運金牌戰。金門縣府今晚將舉辦直播活動，並準備千張摸彩券，預估將吸引眾多民眾到場加油；金門地方期待李洋能再奪金，屆時縣府也將發獎金。

據金門縣先前「體育績優獎勵實施要點」及「績優運動選手訓練補助金發給要點」，李洋上屆獲奧運金牌得到獎金及補助金總額為472萬5000元（獎勵金225萬、國手獎金7萬5000元、訓練補助金240萬）。

不過地方人士透露，縣府後來這幾年有修定上述兩要點，微調多項獎金，盼更加鼓勵選手後續各項賽事中取得好成績，更上一層樓。金門縣政府證實，金牌獎金由225萬調整為300萬元、銀牌200萬元；每月訓練補助金240萬元，與先前一樣不變；國手獎金由先前7萬5000元調整為10萬元。

地方人士指出，若「麟洋配」本屆奧運成功衛冕金牌，李洋將能獲得共550萬元獎金；蔣萬安稍早雖拍板加碼金牌獎金，選手可至少獲得270萬元，不過兩人相比之下，恐仍差了一倍之多。

東京奧運 金牌 金門

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