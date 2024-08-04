凱米過後山區聯外道路坍方 霧台鄉阿禮自觀區遊程暫停
屏東縣霧台鄉大武、阿禮與神山瀑布，劃設為自然人文生態景觀區。凱米颱風過後，通往阿禮部落自然人文生態景觀區聯外道路多處崩塌，考量汛期期間氣候變化劇烈，阿禮部落自然人文景觀區管理團隊，在粉絲專頁公告，即日起暫停遊程，直到氣候穩定並確保聯外道路得修復至安全後再恢復開放。
屏東縣府交旅處表示，通往阿禮部落道路脆弱，颱風過後為安全，先暫停遊程服務。
阿禮部落自然人文生態景觀區管理團隊8月在臉書粉專發文指出，因逢凱米颱風來襲與隨之鋒面影響，為確保人員安全，阿禮部落自然人文景觀區即起暫停一切遊程服務，汛期期間氣候狀況變化劇烈，景觀區聯外道路與境內尚有多處崩塌，相關景區設施皆受到影響，為避免任何意外發生，決定暫停所有活動，直至氣候穩定並確保聯外道路得修復至安全後再恢復開放。
阿禮部落自然人文生態景觀區團隊指出，因暫停或取消遊程造成不便，深表歉意，也感謝願意理解與配合，隨時關注粉專獲取最新的消息。
阿禮部落自觀區團隊指出，凱米颱風過後，通往阿禮部落聯外道路有幾處坍方，聯外道路中斷，部落內部安全，目前盤整坍方地點，有得較嚴重有地基被掏空，也有零星坍方，現汛期期間，下午山區易有雷陣雨，也要確保施工安全。
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