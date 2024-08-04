台日大港水果祭8月24日登場 陳其邁與日代表拚料理

高市府與日本台灣交流協會主辦「2024台日大港水果祭」，將於24、25日在高雄流行音樂中心海風廣場舉行。為宣傳活動，高雄市長陳其邁邀日方進行「水果料理對決」，大秀廚藝。

「2024台日大港水果祭」，24、25日將在高雄流行音樂中心海風廣場舉行。日本空運來台鮮甜水果、農業部推薦全台當季水果，及高雄在地元素均是亮點。

為宣傳活動，陳其邁與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、高雄事務所所長奧正史首度鏡頭前合體大方獻出「水果料理秀」，三人以台日水果入菜、互相評比，並拍攝宣傳影片，過程笑料不斷。

陳其邁選擇高雄大樹金鑽鳳梨，大火炒出鳳梨蝦仁炒飯；片山和之挑中台灣火龍果及日本溫州蜜柑，特製水果三明治；奧正史則選用富士蘋果，大秀蘋果削皮刀工完成糖葫蘆。

陳其邁笑說：「這是我20年來第一次炒飯」。片山則說明，選用火龍果、葡萄等台日水果入菜象徵台日友好，尤其今年台灣紅肉火龍果首度外銷日本，相信會如同芒果、鳳梨等水果受到日本人歡迎。

文化總會秘書長李厚慶表示，文總與日本台灣交流協會一同策劃首2屆台日水果祭活動，希望藉「水果」共同話題紀念台日友情的里程碑，大獲民眾好評。今年前進高雄擴大辦理，將使活動更有看頭。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿表示，2024台日大港水果祭活動由農業部指導，日本台灣交流協會、高雄市政府、行政暨國際處主辦，文化總會共同主辦。希望大家一起以行動支持台日優質水果、支持用心的果農。