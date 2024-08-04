快訊

台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

香蕉會破壞其他蔬果的多酚，所以不能打成蔬果汁？教授這麼說

奧運擊劍／剛奪金就退休！「小林志玲」江旻憓宣布告別運動員生涯

台日大港水果祭8月24日登場 陳其邁與日代表拚料理

中央社／ 高雄4日電

高市府與日本台灣交流協會主辦「2024台日大港水果祭」，將於24、25日在高雄流行音樂中心海風廣場舉行。為宣傳活動，高雄市長陳其邁邀日方進行「水果料理對決」，大秀廚藝。

「2024台日大港水果祭」，24、25日將在高雄流行音樂中心海風廣場舉行。日本空運來台鮮甜水果、農業部推薦全台當季水果，及高雄在地元素均是亮點。

為宣傳活動，陳其邁與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、高雄事務所所長奧正史首度鏡頭前合體大方獻出「水果料理秀」，三人以台日水果入菜、互相評比，並拍攝宣傳影片，過程笑料不斷。

陳其邁選擇高雄大樹金鑽鳳梨，大火炒出鳳梨蝦仁炒飯；片山和之挑中台灣火龍果及日本溫州蜜柑，特製水果三明治；奧正史則選用富士蘋果，大秀蘋果削皮刀工完成糖葫蘆。

陳其邁笑說：「這是我20年來第一次炒飯」。片山則說明，選用火龍果、葡萄等台日水果入菜象徵台日友好，尤其今年台灣紅肉火龍果首度外銷日本，相信會如同芒果、鳳梨等水果受到日本人歡迎。

文化總會秘書長李厚慶表示，文總與日本台灣交流協會一同策劃首2屆台日水果祭活動，希望藉「水果」共同話題紀念台日友情的里程碑，大獲民眾好評。今年前進高雄擴大辦理，將使活動更有看頭。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿表示，2024台日大港水果祭活動由農業部指導，日本台灣交流協會、高雄市政府、行政暨國際處主辦，文化總會共同主辦。希望大家一起以行動支持台日優質水果、支持用心的果農。

日本台灣交流協會 水果 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁買1千盒身障團體中秋禮品 議長康裕成不甘示弱：議會年年加碼

柯文哲認藍白合「2黨DNA差太多」 陳其邁：這是給民眾黨吃豆腐

民進黨高市長初選白熱化 陳其邁：鼓勵君子之爭

許智傑掛看板要選高雄市長 邱議瑩：看板蠻可愛

相關新聞

獨／金門金牌獎金微調 李洋有望比台北王齊麟多拿一倍

全民瘋我代表隊「麟洋配」賽事，大家都盼能在奧運奪金，台北市長蔣萬安稍早表示將加碼金牌獎金；金門縣府也表示，近年有微調辦法...

凱米過後山區聯外道路坍方 霧台鄉阿禮自觀區遊程暫停

屏東縣霧台鄉大武、阿禮與神山瀑布，劃設為自然人文生態景觀區。凱米颱風過後，通往阿禮部落自然人文生態景觀區聯外道路多處崩塌...

往恆春必經之路 枋寮警分局逾60年原址重建守護鄉親

屏東縣警察局枋寮分局使用逾60年，因結構老舊、主體風化，鋼筋裸露破損已不堪使用，歷經增建勤務指揮中心及員警勤務宿舍等，形...

高市一殯周邊亂 民代籲殯葬都更

高雄市第一殯儀館已使用42年，設施及環境無法滿足現代殯葬需求，周邊禮儀業者林立，僅1家合法，多數為鐵皮屋，設施簡陋且難停...

高雄長庚辦器捐感恩追思會 雙寶媽、登山嚮導遺愛人間

高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，向器官捐贈者及家屬致上最深的敬意。器捐者中有突然腦血管瘤破裂腦死的雙寶媽，捐出了...

陳其邁買1千盒身障團體中秋禮品 議長康裕成不甘示弱：議會年年加碼

高雄市府每年與獅子會合作，宣傳身障者製作的中秋禮品，今年共有23家112品項，包含手工肥皂、中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。