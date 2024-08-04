往恆春必經之路 枋寮警分局逾60年原址重建守護鄉親
屏東縣警察局枋寮分局使用逾60年，因結構老舊、主體風化，鋼筋裸露破損已不堪使用，歷經增建勤務指揮中心及員警勤務宿舍等，形成整體建築物群雜亂無章，加上現有空間不敷需求，縣府籌措工程經費4億元展開重建，昨舉行動土典禮，預計720工作天，約兩年後完工，重建後將成為枋寮市街的地標建築、創造地方天際線。
枋寮分局是屏東縣7個分局中最老舊者，枋寮分局原址重建期間，枋寮派出所及交通分隊搬遷至枋寮鄉隆山村中山路174之1號，枋寮分局辦公廳舍搬遷至屏東縣枋寮鄉枋寮村儲運路2-37號之2（枋寮火車站後方），警政工作不停歇。
縣長周春米說，枋寮警分局轄管範圍包含枋寮鄉、佳冬鄉、春日鄉、枋山鄉及獅子鄉，4條省道貫穿，幅員遼闊，長年來民眾往來恆春半島旅遊，仰賴枋寮分局維護交通，守護地方重責大任，期盼工程如質如期完工，提升辦公環境品質及同仁為鄉親服務的熱忱。
周春米說，枋寮分局辦公廳舍建1963年，因結構老舊、主體風化，鋼筋裸露破損已不堪使用，加上現有辦公空間不敷需求，提供優質警政服務， 2016年啟動新建計畫，經縣府爭取，2022年由行政院核定前瞻基礎建設計畫補助3.6億元，加上縣府自籌款4000萬元，合計總工程經費4億元，興建警政7層大樓及交通分隊與待勤6層大樓，共兩棟大樓。
枋寮分局所在位置，枋寮鄉鬧區，東起枋寮車站，西至台灣海峽，多為2到3樓高的建築物，夾雜低矮平房，重建後將成為枋寮市街的地標建築、創造地方天際線。
警政7層大樓座南朝北，交通分隊與待勤6層大樓座東朝西，兩棟建築物大部分開窗面在南北兩向，主要員警辦公室位於東西兩側核心位置，光線明亮，其他附屬空間則環繞員警及分隊辦公室設置，動線簡捷。
枋寮警分局指出，設計規畫融入枋寮地景文化地標造型建物及枋寮支廳舍歷史建築的共榮性、尊重基地紋理，塑造完善廣場、步道、停車及出入口等執勤動線系統，複層式綠美化，塑造生態盎然之街角景觀及豐富戶外休閒之空間，以展現歡迎民眾到訪，塑造警民一家親之意象，讓枋寮分局新大樓成為守護枋寮鄉親的暗夜燈塔。
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