往恆春必經之路 枋寮警分局逾60年原址重建守護鄉親

屏東縣警察局枋寮分局使用逾60年，因結構老舊、主體風化，鋼筋裸露破損已不堪使用，歷經增建勤務指揮中心及員警勤務宿舍等，形成整體建築物群雜亂無章，加上現有空間不敷需求，縣府籌措工程經費4億元展開重建，昨舉行動土典禮，預計720工作天，約兩年後完工，重建後將成為枋寮市街的地標建築、創造地方天際線。

枋寮分局是屏東縣7個分局中最老舊者，枋寮分局原址重建期間，枋寮派出所及交通分隊搬遷至枋寮鄉隆山村中山路174之1號，枋寮分局辦公廳舍搬遷至屏東縣枋寮鄉枋寮村儲運路2-37號之2（枋寮火車站後方），警政工作不停歇。

縣長周春米說，枋寮警分局轄管範圍包含枋寮鄉、佳冬鄉、春日鄉、枋山鄉及獅子鄉，4條省道貫穿，幅員遼闊，長年來民眾往來恆春半島旅遊，仰賴枋寮分局維護交通，守護地方重責大任，期盼工程如質如期完工，提升辦公環境品質及同仁為鄉親服務的熱忱。

周春米說，枋寮分局辦公廳舍建1963年，因結構老舊、主體風化，鋼筋裸露破損已不堪使用，加上現有辦公空間不敷需求，提供優質警政服務， 2016年啟動新建計畫，經縣府爭取，2022年由行政院核定前瞻基礎建設計畫補助3.6億元，加上縣府自籌款4000萬元，合計總工程經費4億元，興建警政7層大樓及交通分隊與待勤6層大樓，共兩棟大樓。

枋寮分局所在位置，枋寮鄉鬧區，東起枋寮車站，西至台灣海峽，多為2到3樓高的建築物，夾雜低矮平房，重建後將成為枋寮市街的地標建築、創造地方天際線。

警政7層大樓座南朝北，交通分隊與待勤6層大樓座東朝西，兩棟建築物大部分開窗面在南北兩向，主要員警辦公室位於東西兩側核心位置，光線明亮，其他附屬空間則環繞員警及分隊辦公室設置，動線簡捷。