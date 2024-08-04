高市一殯周邊亂 民代籲殯葬都更

高雄市第一殯儀館已使用42年，設施及環境無法滿足現代殯葬需求，周邊禮儀業者林立，僅1家合法，多數為鐵皮屋，設施簡陋且難停車，每逢吉日交通壅塞，民代指現在是「生不如死」的年代，市殯改造計畫要加速，全面盤討全市殯葬設施，並應推動「殯葬都更」。

市府去年已啟動一殯改造計畫，預計斥資44億元，分3期、9年進行，規畫殯儀館綜合大樓、興建立體停車場、改善火化場設施、環保金爐及納骨塔擴增10萬個塔位、闢建景觀公園等，預估2032年完工。殯葬處長黃中中說，9月將邀集各單位召開審查會，盼一併處理多年的沉痾。

議員黃紹庭說，流感及登革熱疫情，很多慢性病長者因併發症死亡，造成一殯處理壓力，市殯改造要加速。

另外，一殯南側聚集10家殯葬業者，有許多「鐵皮屋靈堂」，每逢吉日送葬隊伍穿梭其間，不僅停車不易，交通也嚴重壅塞。議員郭建盟形容鐵皮屋靈堂是「亡者躺在棺木，外頭又加一副鐵棺材」，堪稱高雄奇景。

業者說，許多業者存在已久，地目大都不符規定，為避免取締造成損失，大都搭建鐵皮屋營運，且一殯靈堂不夠用，周邊才有那麼多鐵皮屋靈堂。

議員湯詠瑜指出，市殯周邊殯葬業者多數不合法，設施簡陋，交通也亂，非市民樂見，市府應妥善規畫；議員郭建盟說，要根絕鐵皮屋靈堂亂象，應計算治喪需求及一殯設施總量，再透過都更完成整頓。

屏東大學不動產經營學系前教授鄭博文認為，要解決鐵皮屋靈堂亂象，市府應主動釋出公有地，擴大規畫殯葬專區，進一步統整周圍民營禮儀業，結合公車業疏導人潮，殯葬文化可更完善。