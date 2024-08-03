小琉球鹽琉線新候船室試營運 漂流木又阻航道

颱風凱米過後，大量漂流木堵塞屏東東港鹽埔漁港，日前才清疏航道，今天屏東往返小琉球鹽琉線新候船室試營運，又見大量漂流木堆積，船班航行時間拉長，影響業者營運。

大福琉球船務經理陳相綸接受中央社記者電訪表示，颱風過後權責單位連日派員清疏，為迎接今天新候船室試營運，昨天也清除大批航道上的漂流木；不料今天下午退潮後，早上散在港口外漂流木往內推，不但影響航道，公司分配到的3個泊位中，有1個泊位現在還是堆積整片無法停船。

陳相綸指出，今天航行時間從原本25分鐘拉長至近2倍；公司固定航班6班，以往假日加開5至6班，因航行時間拉長，船班總數約較以往假日少2班。這次漂流木狀況預估約需3天排除，不過外海仍有漂流木，漲退潮可能挾帶大大小小漂流木入港，颱風凱米造成的情況比過往颱風嚴重，無法預估後續是否持續有漂流木干擾。

陳相綸說，大部分旅客到現場才發現有漂流木狀況，不太會因為航行時間拉長退票，不過今天換到新候船室，搭乘人數出乎意料地少，主因推測還是受民俗鬼月影響。以往週末1天乘船數大約1500人次，今天才800至900人次；盼新候船室能拉抬鹽琉線知名度。

鹽琉線為屏東至小琉球第2條主要航線，主要為疏緩東琉線東港渡船碼頭每逢假日交通壅塞問題開設，目前有2家航商載客運行。