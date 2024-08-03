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高雄長庚辦器捐感恩追思會 雙寶媽、登山嚮導遺愛人間

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，向器官捐贈者及家屬致上最深的敬意。圖／高雄長庚提供
高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，向器官捐贈者及家屬致上最深的敬意。圖／高雄長庚提供

高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，向器官捐贈者及家屬致上最深的敬意。器捐者中有突然腦血管瘤破裂腦死的雙寶媽，捐出了器官讓10多人重生；也有不幸車禍過世的登山嚮導，捐出眼角膜讓受贈人重見光明。獲得腎臟捐贈的林女士，在腎臟移植後康復，他表示會珍惜捐贈者及家屬的心意，將愛繼續傳遞。

小柚是喜愛漂亮事物、喜愛旅遊的雙寶媽，某天晚上用餐時突倒地失去意識，送醫後診斷為腦血管瘤破裂，在加護病房治療一周仍重度昏迷陷入腦死狀態。因小柚專科念書時即簽署器官捐贈意願，並獲得全家人支持，家人遵從其遺願，將心臟、肺臟、肝臟、腎臟、眼角膜、血管捐出，希望小柚的人生能由有緣人接續，讓生命繼續發光發熱。

阿文是登山用品店老闆，擁有豐富的登山人生，早已完攻台灣百岳，更帶領山友攀登，並成功登頂非洲吉利馬札羅山、日本富士山。他也熱心助人回饋社會，不僅常挽袖捐血，也與太太同為慈濟志工前往救災。

某天阿文發生交通意外，頸椎骨折、腦部出血，太太了解已無法再救治，想起丈夫的慈悲心性，主動提出器官捐贈，經檢查後成功捐贈眼角膜，太太及孩子希望阿文的眼睛，能繼續看著這世間的善良美好。

林女士則是獲得腎臟捐贈，2006年他發現腎臟萎縮剩6公分，2013年診斷為慢性腎絲球腎炎，開始洗腎生涯。所幸2023年等到腎臟移植機會，術後康復繼續圓滿家庭生活，他除了更照顧身體，也承諾加倍珍惜捐贈者及家屬的寶貴心意，將愛繼續傳遞。

在器官捐贈感恩追思會上，高雄長庚醫院院長王植熙親自帶領醫護同仁，向所有器官、大體、病理捐贈者，暨其家屬的大愛無私奉獻精神，表達最深的敬意。

王植熙表示，高雄長庚1986年創院後，全力推展器官捐贈與移植醫學，迄今共協助996人完成器官、大體和病理捐贈，更完成肝臟、腎臟、心臟、肺臟、角膜、骨骼等移植手術，幫助超過4千名病人重獲新生。根據健保署統計，高雄長庚在肝臟移植的案例數和存活率，都是全國之最。

高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，器捐者小柚的家屬蔡先生訴說心情故事。圖／高雄長庚提供
高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，器捐者小柚的家屬蔡先生訴說心情故事。圖／高雄長庚提供
高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，器捐者阿文的家屬韓太太訴說心情故事。圖／高雄長庚提供
高雄長庚醫院今日舉辦器官捐贈感恩追思會，器捐者阿文的家屬韓太太訴說心情故事。圖／高雄長庚提供

器官捐贈 洗腎

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