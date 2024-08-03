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陳其邁買1千盒身障團體中秋禮品 議長康裕成不甘示弱：議會年年加碼
高雄市府每年與獅子會合作，宣傳身障者製作的中秋禮品，今年共有23家112品項，包含手工肥皂、中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、文旦等，全在「礙優網」上販售；市長陳其邁宣布市府帶頭購買1000盒，高市議會也由議長康裕成宣布購買620盒，康裕成還笑說議會採買金額一年比一年多，高市府也要比照辦理、加碼採購。
陳其邁表示，市府每年與國際獅子會合作，推廣秋節禮品，促銷身障朋友產品，相關資訊都在礙優網及社會局官網，今年總計23家112品項，包含手工肥皂、中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、文旦等應有盡有，感謝國際獅子會300E-5區擔任公益推廣大使，他當場宣布市府去年購買800盒秋節禮品，今年會加碼到1000盒。
高市議會議長康裕成說，議會每年都響應身心障礙團體秋節禮品聯合促銷活動，通知全體議員優先向「礙優網」購買秋節禮盒，議會去年向11個身心障礙團體採買秋節禮盒為金額40萬元，今年向12個身心障礙團體採購620份禮盒，總金額加碼到45萬元，她也要求陳其邁比照議會加碼採購，金額一年比一年多。
社會局與身障團體攜手建置購物網站「礙優網」，促銷高雄市各家身障團體產品，今年秋節推出兩款綜合禮盒，「秋節好食禮盒」可吃到鳳梨酥、蛋捲、牛軋餅、咖啡及茶包等9家團體產品；「秋濃好品禮盒」則有乾洗手噴霧、香氛磚、筆袋、手工皂等物。
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