高雄調酒節下周登場 30間酒吧「聚集愛河畔」打造趴踢

高雄市下周末8月10、11日舉辦「高雄雄嗨調酒節」，市府在愛河畔邀請在地酒吧、餐酒館與美食攤車超過40家以上，打造大型狂歡派對，民眾買調酒券還能享住宿優惠，到實體店面也能兌換1杯shot，現場有精彩DJ秀與火舞表演；遊客若在現場買酒精飲料，須填寫飲酒同意書，確認達合法年齡才能取得調酒券。

「高雄雄嗨調酒節」邀集高雄超過30家以上知名酒吧、餐酒館及多家餐飲業者共同參與，如將客家元素融入調酒的「Bar DIP」、老宅酒吧「無聲的所在」、「窗吧」、「行者」等在地知名店家，美食餐車，如「俞煙-台味炭烤」、「醬男漢堡」、「三興堂」手沖泰式奶茶及「另起滷灶」，讓民眾在愛河畔品嘗調酒，享受美食。

觀光局說明，全區免費進場，若民眾欲購買含酒精類飲品，須先填寫飲酒同意書，確認已達合法年齡並取得手環後，才可購買調酒券。

調酒券線上早鳥票即日起於全台7-11 ibon開賣，每張839元(內含飲酒手環1只、調酒券5張及活動限定帆布袋1個)。活動邀請Beefeater Gin Cocktail Competition冠軍的調酒師，同時也是高雄在地知名酒吧「無聲的所在」主理人小白、2022 Angostura RumTaiwan Challenge第2名的「Bar DIP」調酒師龍兒到場親自調酒。

另外，當天活動後，民眾憑飲酒手環至37間參與出攤的酒吧實體店面，消費達低消享有1杯shot招待，邀請大家來認識高雄獨具特色的調酒文化。另外持活動票券或手環可享住宿優惠，邀請大家來高雄住一晚，目前福容大飯店、城市商旅、德立莊酒店及高雄中央公園英迪格酒店都有優惠住房折扣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康