金門首次辦「公廁擂台賽」 邀民眾來評分拿大獎

為提升金門縣公廁品質，金門縣環境保護局從8月1日至31日首次推出「公廁擂台賽，評分不藏私」活動，邀請民眾一起來參與公廁評鑑，希望大家在如廁的同時，能一起為公廁品質把關，參加者可參加抽獎活動，總獎金高達5萬元。

環保局表示，以前公廁評鑑制度是由環保局進行評分，將公廁分為特優級、優等級、普通級和不合格四個等級，此次活動希望透過民眾共同參與評鑑，檢視公廁是否符合民眾心中優質公廁的期待，活動期間至金門縣列管公廁掃描專屬QR Code，填寫所在公廁名稱、拍攝公廁外觀照片、並分享使用感受及改進建議，送出評鑑資訊即可參與抽獎，每完成一座公廁評鑑即可獲得一次抽獎機會，每個手機號碼最多累積五次。

據了解，透過大家的參與和評分，環保局期許能更精確地掌握民眾使用公廁感受，針對優質公廁希望參與者不吝給予正面肯定，如發現硬體設備及軟體清潔維護等問題亦能即時反映，環保局與公廁管理單位將攜手合作解決問題。民眾回饋的使用感受及改進建議，都將成為提升如廁環境的重要參考，讓公廁品質更上一層樓。

環保局指出，建構美麗、整潔、友善的金門是現階段施政重點，而公廁潔淨是觀光客及民眾對金門的第一印象，除了持續爭取中央環境部專案補助修繕硬體設備外，公廁環境更有賴管理單位用心管理及清潔人員全心投入清潔維護，更需要民眾一起發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心來維持，留給下一個使用者乾淨的如廁空間；活動辦法相關資訊，已公佈於環保局臉書專頁。