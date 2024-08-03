金門首件國寶古物 文管所邀專家現勘保存蔡復一畫像

金門縣首件國家指定的重要古物—蔡復一畫像，從2022年起在金門歷史民俗博物館「蔡復一畫像—前世今生典藏展」展出，獲得各界熱烈迴響。為古物典藏保存永續性，昨天現勘保存培訓，文化局、文管所所長盧根陣以及蔡厝西堡蔡氏宗親會代表等一同參與，由專家實務操作，比照國立故宮博物院原作換檔規格，由高仿真的複製品代理展出，讓原件休養。

金門縣文管所長盧根陣表示，蔡復一畫像為金門縣首件國家指定的重要古物，其日常管理維護是最重要的守護工作，尤其畫像為有機質的紙本書畫類材質，所以第一線的博物館人員需要掌控畫像保存現況知識與良好監測環境，進而有維護畫像決解問題的專業能力，才能永續保存畫像最好的狀態。

經文化局向文化部文資局提出保存技術的需求， 由文資局委託國立台灣藝術大學邵慶旺主持人帶領古物管理維護專業諮詢服務中心人員規劃現勘，並邀請三間文化事業有限公司范定甫修復師，由專家現勘，解說如何保存、遷移與實務操作，採用跟國立故宮博物院一樣的展出規格更換原作，可以避免展出的畫像因長時間展示受到的潛在危害，讓畫像可以休息，由高仿真的複製品代理展出，來延長物件存在的永續性。

培訓期間，文化局與文化園區管理所人員，及古物所有人社團法人金門縣蔡厝西堡蔡氏宗親會及理事長蔡流冰到場參與，了解原作之保存維護方式、環境條件，以及與複製品換檔詳細步驟，有效培力保管單位對於古物的日常管理維護觀念與實作。

盧根陣表示，感謝蔡厝西堡蔡氏宗親會將此家族古物資產藉由博物館展出對外分享，豐富地方資產與展示研究教育，也傳承了古物保存的精神。就博物館而言，古物維護亦如病理醫學的「預防重於治療」，期待優先培養預防專業職能，並以國立歷史博物館、佛陀博物館、世界宗教博物館等文物合作移地培訓經驗分享、特別是史博館合作過的「魯王壙誌—國寶回金門」，是國寶級最高規格的實物移回本島展出的實物培訓教學。