高雄市立殯儀館使用長達42年 民代催促加速改造

高雄市立第一殯儀館使用長達42年，去年啟動改造計畫，預計分3期、9年進行，總經費約44億元，可望在9月進行初步審查。民代指現在是「生不如死」的年代，高市殯儀館改建計畫要加速，並全面盤討全市殯葬設施，殯葬需求不可忽視。

高市殯儀館1970年原設於十全二路，1982年遷至覆鼎金現址，去年市府啟動改造計畫，規畫殯儀館綜合大樓、立體停車場866位、火化場18處、環保金爐6座、納骨塔10萬位，周遭闢建景觀公園，預估2032年完工，但近年因死亡數增加，又逢農曆鬼月到，火化遺體需排隊。

高市議員黃紹庭說，前陣子有流感及登革熱等疫情，很多慢性病長者因併發症死亡，造成一殯處理壓力，現在是「生不如死」的年代，殯葬需求不可忽視，市殯改造要加速。議員郭建盟指市殯改造計畫存在土地使用爭議，市府依土地供給現實應務實裁量，包括放寬標準、輔導現有業者合法，鼓勵業者數新設施，同時要求殯葬專區內土地比照工業區3年限期開發規定，才能加速改善。

議員湯詠瑜指出，受限於用地問題，市殯鄰近的殯葬業多數不合法，因陋就簡，交通也亂，非市民樂見，殯儀館屬於公益設施，未來改建應該好好規畫，不能採用BOT。

「火花場吉日爆滿問題由來已久，嚴重時要排隊火化，喪家看了更悲傷。」一名殯葬業表示，高雄僅一殯及仁武二殯兩處火化場，多數民眾仍會選擇到市殯火化遺體，若另尋土地增加火葬設施，恐會引起附近居民反感，市府應想出雙贏辦法。

大高雄葬儀商業同業公會理事長陳威廷說，不同於台北火化場是輪流換爐，高市每月第2、第4周的周一以歲修為由停爐，一個月約多出180具遺體排隊等待火化，而台北殯儀館已逐步改建，高雄市還停留在以前，「不把殯儀館蓋好，高雄市民人生最後一程走的沒尊嚴」。

高市殯葬處長黃中中表示，市殯改建案預計9月邀集各單位代表召開殯審會，盼藉由改建，一併處理多年的沉痾。