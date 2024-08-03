高雄市殯周遭逾200民營鐵皮靈堂 僅1間合法

高雄市立殯儀館附近聚集207間民營靈堂，由於殯葬專區土地供給不足，加上合法門檻過高，僅1家業者合法。民營禮儀公司多半搭建鐵皮屋，設施簡陋，每逢吉日，更常造成人車擁擠、交通打結、停車困難，民代認為要根絕亂象，有必要推動「殯葬都更」。

高雄市立殯儀館南側聚集10家殯葬業者，四處可見「鐵皮屋靈堂」，每逢吉日少則數10組、多則100多組送葬隊伍穿梭其間。議員郭建盟批評，在殯儀館旁搭建鐵皮靈堂，亡者躺在木棺內，外頭似加蓋一副「鐵棺材」，形成高雄特有奇景！

禮儀業者說，許多殯葬業在法令公布前就存在，用地包括農業區、住宅區、公有土地等地目，為避免政府鐵腕取締造成損失，多年來都搭建鐵皮屋營運。正因為公家殯儀館不夠用，一殯周圍才有那麼多鐵皮屋靈堂！如果鐵皮屋靈堂能蓋成2樓，或能紓解市殯靈堂不足壓力。

高市民政局指出，一殯占地1萬9903坪、設33間靈堂，周邊私人殯儀館土地有7270坪、靈堂207間，平日9成滿，每逢吉日人滿為患。

議員郭建盟說，高市要根絕鐵皮屋靈堂亂象，應計算區域整體治喪需求及足以應付日常營運的一殯設施總量，再透過都市計畫手段辦理變更，完成整頓。