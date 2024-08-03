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高雄遺體火化塞車...民俗專家指農曆7月不辦喪有原由

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市立殯儀館冰櫃不足，火化得排隊，市殯將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影
高雄市立殯儀館冰櫃不足，火化得排隊，市殯將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影

俗稱「鬼月」的農曆7月到來，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙指出，民俗上農曆7月有「不下葬」習俗，「因為下葬或進塔的話會凶上加凶」，但農曆7月也會有人過世，仍有其變通方式，建議可先火化，等農曆7月過後再下葬或進塔安位即可。

高雄市立殯儀館疫後死亡數年增2000多具，加上農曆鬼月到，許多喪家趕在農曆7月前處理後事，以致亡者火化遺體得排隊。

命理師楊登嵙指出，「農曆7月是鬼月」，鬼月在民俗上是不吉利的月份，諸事不宜，因此7月有不結婚、不下葬、不開市、不安神明、不動工等禁忌，否則會「凶上加凶」。

楊登嵙舉例，例如鬼月辦結婚，因為好兄弟也有人未婚，結婚等於向好兄弟炫耀，就怕好兄弟看上新郎或新娘；此外，為了避免「凶上加凶」也不會在農曆7月下葬亡者，就怕影響到後代子孫。

對於「高雄人大約頭七過後的10天內就選擇火化」的現象，楊登嵙說，早期土葬，要找土地、看風水、看日子不可沖剋到亡者和兒女、家人，日子會往往超過10天，甚至有人過世一個月還未下葬。現在讓子孫緬懷先人，或讓親朋好友瞻仰好友，弔唁、捻香，10天至半個月就火化皆屬正常。

高雄市立殯儀館將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影
高雄市立殯儀館將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影

兄弟 結婚 鬼月

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