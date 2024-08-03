快訊

靈異玄案／孩夜啼指門口有人 他衝現場竟是亡者幫開門

中華隊3日賽程 拳擊吳詩儀續拚獎牌成色 李孟遠射擊最後希望

驚悚影像曝！鐵門突脫軌突倒塌！3歲女童閃避不及遭活生生壓死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農曆7月不辦喪...高雄市殯遺體火化得排隊 業者批「死得沒尊嚴」

聯合報／ 記者石秀華宋原彰林保光徐白櫻／高雄即時報導
高雄市立殯儀館將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影
高雄市立殯儀館將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影

疫情爆發後，高雄市立殯儀館每年火化遺體數量比疫前增2千多具，全市兩個火化場單日最多可火化96具，常達上限，加上農曆7月不辦喪習俗，喪家趕著處理後事，導致停靈區滿載、火化得排隊，最大廳景行廳一度也移來冰存遺體，殯葬業者批「市民死得沒尊嚴」。

高市殯葬處表示，今年已新增64個冰櫃，景福廳改成冰櫃區，不再當公祭會場。明年至2028年將逐年編列預算汰換5個火爐，增加火化效率。

高雄市立第一殯儀館及仁武第二殯儀館火化場共23個火爐，單日最多處理96具遺體，極限擴增至108具。今年6月中旬過後，殯葬業發現一殯冷凍寄棺大樓和冷凍室「滿位」，一殯將最大的景行廳騰出一半空間供喪家租民間冷凍櫃暫放仍不夠，續開放景福廳全廳，納悶為什麼突然死亡人數暴增！

殯葬業更透露，不僅死者無法在冷凍寄棺大樓暫厝，連火化都得排隊，殯葬管理處7月初為此發文，指「因近期死亡人數遽增」到7月31日前每日火化不限條數」。

據高市殯葬處統計，2021年高雄火化數2萬3千具、2022年2萬5653具、2023年2萬5317具。2020年7 月火化量1698，但今年7月達2259，顯見疫後數字大增。記者調查，高雄一殯共18個火爐，每具遺體約20分鐘可燒化完；館方怕遺體持續燒化，溫度太高，需輪流冷爐再啟用，冷爐約耗約40分鐘。若是「好日子」，日燒約96具。

高市殯葬處長黃中中說明，疫情期間遺體須在24小時內火化，去年尚未出現超載問題，疫情過後，市殯處理量確實增加不少，加上國人習俗農曆7月不辦喪，所以上月處理量較大，為改善問題，今年已新增64只冰櫃，總數達304只，景行廳恢復正常公祭使用。明年起至2028年，將逐年編列預算汰換5只火爐，增加火化效率。

由於市殯冰櫃量不足，喪家被迫將親人遺體暫厝景行及景福兩處公祭廳等待燒化，大高雄葬儀公會理事陳威廷抨擊，讓家屬排隊等候火化遺體情何以堪，市府為何就不肯編經費整建，讓市民死得這麼沒尊嚴。台北殯儀館都逐步改建，高雄市立殯儀館全台腹地最大，還原地踏步，且死亡人數非全省全多，竟連冰櫃數都不夠，火化需排隊！

陳指出，遺體停放在市殯冰櫃和豎靈一天約花750元，因冰櫃數不夠改停放私人禮儀社，1天至少1500元起跳，從停放到火化約10天的話，對貧窮家庭來說是一筆不小的數目。

景行廳是高雄市殯最大禮儀廳，除大人物公祭，鮮少開放，僅疫情嚴峻期間，曾經供新冠等重症亡故的市民停靈，疫後今年是第一次再供遺體冰櫃暫厝，由於前陣子衛福部警示新冠死亡人數增加，殯葬業懷疑疫情是否再反撲。一名親人暫厝景行廳的民眾無奈地說，景行廳現場沒有空調，但不用收費，勉強可以接受。

高雄市殯最大景行廳，通常是大人物公祭才使用，因應市殯遺體量爆增，上月也騰出一半空間供遺體暫時停靈。記者宋原彰／攝影
高雄市殯最大景行廳，通常是大人物公祭才使用，因應市殯遺體量爆增，上月也騰出一半空間供遺體暫時停靈。記者宋原彰／攝影
高雄市立殯儀館冰櫃不足，火化得排隊，市殯將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影
高雄市立殯儀館冰櫃不足，火化得排隊，市殯將景福廳改成冰櫃區，因應冰櫃不足情形。記者徐白櫻／攝影
高雄市殯最大景行廳，通常是大人物公祭才使用，因應市殯遺體量爆增，上月也騰出一半空間供遺體暫時停靈。記者宋原彰／攝影
高雄市殯最大景行廳，通常是大人物公祭才使用，因應市殯遺體量爆增，上月也騰出一半空間供遺體暫時停靈。記者宋原彰／攝影

第一殯儀館 遺體 高雄市

延伸閱讀

手搖飲大戰！他點名年輕人最愛「2飲料店」 掀網論戰：排隊人潮太多

在地人公認的最強包子！會Ｎ訪回購的超實惠包子店　放大版「芝麻包、肉包」排隊買整袋才夠吃

514人受害…排隊美食「越南法國麵包」食物中毒案 判刑理由曝

拿死者來賺錢太缺德！板殯火化場技工集體收賄 21人判刑

相關新聞

卓揆高雄勘災不見立委黃捷 這3人爭市長初選頻卡位

行政院長卓榮泰昨南下高雄勘災一整天，表態參加民進黨市長初選的立法委員邱議瑩、林岱樺以及許智傑，爭相搶在卓揆身邊露臉、卡位...

鄉親鄉情／愛養角蛙 大二休學去創業

近年掀起飼養兩棲爬蟲特殊寵物風潮，26歲姜尹晟從小養角蛙，曾養50隻，擺滿家中一面牆，大二休學加入夥伴創業團隊，從養殖到...

青少年交通違規7成7是無照駕駛 屏東警方5日起加強取締

青少年無照駕駛常釀禍，根據屏東縣政府警察局統計，今年1至7月，屏東縣青少年交通事故中，有7成7是無照駕駛，為了導正青少年...

管碧玲金門感恩之旅 直言「放下政治」兩岸可找到解方

海委會主委管碧玲今天低調造訪金門，除了慰勉海岸巡人員值勤的辛勞，也到包括海印寺、金門縣紅十會與金門縣政府拜訪致謝，她說，...

「古典樂威而鋼」闖港都！38個行政區8月17日性感起舞

將藝術帶出劇院，以舞蹈走入民間，衛武營自2022年起支持藝術家周書毅「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，2年間已舞進高雄24個...

高捷岡山車站已通車 岡山路竹線二A階段拚2027年底完工

高雄捷運RK1岡山車站6月30日起試營運，至今平均每日搭乘3500人次。高雄市副市長林欽榮今日前往視察，包括跨站天橋及站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。