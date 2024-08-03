農曆7月不辦喪...高雄市殯遺體火化得排隊 業者批「死得沒尊嚴」

疫情爆發後，高雄市立殯儀館每年火化遺體數量比疫前增2千多具，全市兩個火化場單日最多可火化96具，常達上限，加上農曆7月不辦喪習俗，喪家趕著處理後事，導致停靈區滿載、火化得排隊，最大廳景行廳一度也移來冰存遺體，殯葬業者批「市民死得沒尊嚴」。

高市殯葬處表示，今年已新增64個冰櫃，景福廳改成冰櫃區，不再當公祭會場。明年至2028年將逐年編列預算汰換5個火爐，增加火化效率。

高雄市立第一殯儀館及仁武第二殯儀館火化場共23個火爐，單日最多處理96具遺體，極限擴增至108具。今年6月中旬過後，殯葬業發現一殯冷凍寄棺大樓和冷凍室「滿位」，一殯將最大的景行廳騰出一半空間供喪家租民間冷凍櫃暫放仍不夠，續開放景福廳全廳，納悶為什麼突然死亡人數暴增！

殯葬業更透露，不僅死者無法在冷凍寄棺大樓暫厝，連火化都得排隊，殯葬管理處7月初為此發文，指「因近期死亡人數遽增」到7月31日前每日火化不限條數」。

據高市殯葬處統計，2021年高雄火化數2萬3千具、2022年2萬5653具、2023年2萬5317具。2020年7 月火化量1698，但今年7月達2259，顯見疫後數字大增。記者調查，高雄一殯共18個火爐，每具遺體約20分鐘可燒化完；館方怕遺體持續燒化，溫度太高，需輪流冷爐再啟用，冷爐約耗約40分鐘。若是「好日子」，日燒約96具。

高市殯葬處長黃中中說明，疫情期間遺體須在24小時內火化，去年尚未出現超載問題，疫情過後，市殯處理量確實增加不少，加上國人習俗農曆7月不辦喪，所以上月處理量較大，為改善問題，今年已新增64只冰櫃，總數達304只，景行廳恢復正常公祭使用。明年起至2028年，將逐年編列預算汰換5只火爐，增加火化效率。

由於市殯冰櫃量不足，喪家被迫將親人遺體暫厝景行及景福兩處公祭廳等待燒化，大高雄葬儀公會理事陳威廷抨擊，讓家屬排隊等候火化遺體情何以堪，市府為何就不肯編經費整建，讓市民死得這麼沒尊嚴。台北殯儀館都逐步改建，高雄市立殯儀館全台腹地最大，還原地踏步，且死亡人數非全省全多，竟連冰櫃數都不夠，火化需排隊！

陳指出，遺體停放在市殯冰櫃和豎靈一天約花750元，因冰櫃數不夠改停放私人禮儀社，1天至少1500元起跳，從停放到火化約10天的話，對貧窮家庭來說是一筆不小的數目。