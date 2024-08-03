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鄉親鄉情／愛養角蛙 大二休學去創業

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
26歲姜尹晟從小養角蛙，踏入特寵領域，大二時休學加入夥伴創業團隊，今年在屏東開實體店。記者劉星君／攝影
26歲姜尹晟從小養角蛙，踏入特寵領域，大二時休學加入夥伴創業團隊，今年在屏東開實體店。記者劉星君／攝影

近年掀起飼養兩棲爬蟲特殊寵物風潮，26歲姜尹晟從小養角蛙，曾養50隻，擺滿家中一面牆，大二休學加入夥伴創業團隊，從養殖到銷售端都涉獵，之後成立「伴獸人」品牌，做線上電商、也跑展售會，今年在屏東開實體店面，創業的同時也傳達不棄養的飼養觀念。

姜尹晟對兩棲爬蟲類很著迷，養過守宮、玉米蛇等特殊寵物，但獨鍾角蛙，他笑說，高中零用錢有限，家裡空間也無法養很多動物，角蛙省空間，價格親民，顏色、品種及飼養方式有很多變化，讓他愛不釋手。

「角蛙看起來很呆，實在太吸引人」，姜尹晟勤快查找資料，充實飼養知識，也因此認識當年剛創業的「蛙一堆兩棲動物養殖場」創辦人、水生動物獸醫師陳冠博，他到陳的養殖場打工，之後決定休學全心投入，過程辛苦，但是支持他走到現在的養分。

雖然沒念完大學，姜尹晟一點也不後悔，他說，雖然特殊寵物產業充滿未知性，也沒有前例可參考，但邊做邊學，堅持理念，更重要的是想傳遞正確飼養觀念給大家。目前「伴獸人」實體店面，有豹紋、睫角守宮等物種，也製作解說牌介紹飼養難易度等資訊。姜尹晟會跟客人解說動物特性，讓客人評估養什麼樣寵物最適合自己的，不要因為不了解，養到一半棄養。

「伴獸人代表陪伴」，姜尹晟說，對每個飼主來說，有個小寵物陪伴生活，可帶來溫暖療癒。

創業 動物 寵物

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